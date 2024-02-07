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Türkiye'nin 3 köyünde sadece birer kişi yaşıyor

Türkiye'nin nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu. Türkiye'de nüfusun yüzde 93'ü il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken belde ve köylerde yaşayan nüfusun oranı yüzde 7 olarak hesaplandı, üç köyde ise sadece kayıtlı birer kişinin yaşadığı belirlendi.

14:09 - 7/02/2024 Çarşamba
AA
30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.
30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke nüfusu Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te bir önceki yıla kıyasla 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 79 milyon 399 bin 292 olarak kayıtlara geçti.

Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93,4 iken 2023'te yüzde 93'e geriledi. 30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

Köy ve beldede yaşayanların sayısı 6 milyona yaklaştı

Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,4 artışla 5 milyon 973 bin 85 kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2022 itibarıyla 5 milyon 666 bin 274 düzeyindeydi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il, 15 milyon 655 bin 924 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,4'ünü barındıran İstanbul olurken en az olduğu şehir ise 86 bin 47 ile Bayburt olarak belirlendi.

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il Afyonkarahisar

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 292 bin 980 kişi ile Afyonkarahisar
, en düşük olduğu şehir 31 bin 419 kişi ile Tunceli oldu.

27 köyde 10 veya daha az kişi yaşıyor

Türkiye genelinde 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 27 olarak tespit edildi. Bin veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 514 olarak kayıtlara geçti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Bostanbükü, 6 bin 64 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak dikkati çekti.
Burasını, Uşak'ın merkez ilçesindeki
Mende köyü 5 bin 511 kişi,
Kırklareli'nin merkez ilçesindeki
Karakoç köyü 5 bin 494 kişi,
Yalova'nın merkez ilçesindeki
Samanlı köyü 5 bin 457
kişi ve Adıyaman'ın merkez ilçesindeki
Taşpınar köyü 5 bin 154 kişiyle takip etti
.

Köyde tek başına

Geçen yıl sonu itibarıyla en az kişinin ikamet ettiği köyler, birer kişi ile Bitlis'in merkez ilçesine bağlı
Kayalıbağ
, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı
Çattepe
ve Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı
Ağaçyurdu
oldu.
Kütahya'nın Emet ilçesi
Kalfalar
köyünde 2, Şırnak'ın merkez ilçesi
Cevizdüzü
köyünde 3, İdil ilçesine bağlı
Mağaraköy
'de 4, Bingöl'ün Yedisu ilçesi
Akımlı
köyünde 4, Çanakkale'nin Çan ilçesi
Kazabat
, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi
Dilekli
, Kars'ın Kağızman ilçesi
Evyapan
ve Siirt'in Pervari ilçesi
Kovanağzı
köylerinde 5'er kişi yaşıyor. Buralar, en az nüfusa sahip köyler olarak sıralandı.
#TÜİK
#Türkiye
#Çattepe
#Ağaçyurdu
#Kayalıbağ
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