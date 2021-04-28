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Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Thodex soruşturmasında Özer’in abisi ve kız kardeşi için ek gözaltı süresi

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, emniyette sorgusu süren aralarında abisi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer’in de bulunduğu 8 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi. Ek gözaltı süresinin soruşturma kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen dijital deliller ve belgelerin incelenmesi nedeniyle alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Türkiyenin konuştuğu olayda yeni gelişme: Thodex soruşturmasında Özer’in abisi ve kız kardeşi için ek gözaltı süresi
Faruk Fatih Özer

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şirket çalışanlarının ifadeleri alınmış ve şüphelilerden 6’sı tutuklama, 22’i ise adli kontrole tedbirleri uygulanması için mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme 28 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

'Promosyon' adı altında hangi kripto paraların kimlere dağıtıldığı soruldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere Thodex’in işleyişi, yurtiçi yurtdışında hangi bankalarda hesapları olduğu, şirket serverlerinin nerede tutulduğu, son dönemde “promosyon" adı altında hangi kripto paraların kimlere dağıtıldığı soruldu. Ancak şüpheliler şirketin işleyişine hakim olmadıklarını, kendilerine verilen görevleri yaptıklarını, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşmadıklarını anlattılar.

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Gizlendiği eve baskın düzenlenmişti


Arnavutluk’ta gizlendiği eve baskın yapılan ancak henüz yakalanamayan şüpheli Faruk Fatih Özer’in abisi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer’le birlikte gözaltına bulunan 8 şüphelinin ise şirketin işleyişi ve kripto para toplama yöntemleri konusunda daha ayrıntılı sorgulandığı öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleriyle soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

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