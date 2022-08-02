Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi

Alınan bilgiye göre, geçen haziranda Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Toussaint'ın (28), Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlandı.
Toussaint, İstanbul Havalimanından ülkesine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, geçen haziranda Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Toussaint'ın (28), Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlandı.
Toussaint, İstanbul Havalimanından ülkesine gönderildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.