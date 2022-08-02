Gündem Türkiyeye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi
KIRKLARELİ

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikten sonra Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yakalanan İngiliz uyruklu Joshua Toussaint'a sınır dışı işlemi uygulandı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi
Ülkeye yasa dışı yollarla giren şahıs sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, geçen haziranda Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Toussaint'ın (28), Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlandı.

Toussaint, İstanbul Havalimanından ülkesine gönderildi.

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