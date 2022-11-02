Gündem Türkiyeyi değiştiren 20 yıl AK Parti cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu iktidarı
ANKARA

Türkiye’yi değiştiren 20 yıl: AK Parti cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu iktidarı

Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu iktidarı olan AK Parti, Türkiye’ye 20 yılda damga vurdu. 3 Kasım 2002 seçimleri ile iktidara gelen AK Parti, geçen 20 yılda özgürlüklerden mega projelere Türkiye’nin çehresini değiştirdi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Türkiye’yi değiştiren 20 yıl: AK Parti cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu iktidarı
3 Kasım 2002 seçimleri ile iktidara gelen AK Parti, girdiği her seçimde zaferle çıktı.

Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu iktidarı olan AK Parti, Türkiye’ye 20 yılda damga vurdu. 3 Kasım 2002 seçimleri ile iktidara gelen AK Parti, geçen 20 yılda özgürlüklerden mega projelere Türkiye’nin çehresini değiştirdi. İktidarda 21. yıla adım atan AK Parti’nin 20 yıllık kısa iktidar özeti şöyle: 14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerinde yüzde 34.6'yla tek başına iktidara geldi. 2004'te AK Parti'nin ilk yerel seçimleri öncesinde partiye yönelik darbe girişimi iddiaları gündeme geldi. Daha sonra Ergenekon ve Balyoz başta olmak üzere FETÖ'nün kumpaslarıyla çeşitli dava ve operasyonlara uzanacak olan sürecin gölgesinde yerel seçimlere gidildi. Halkın tercihi, yine AK Parti’den yana oldu. 2007 genel seçimlerine doğru giderken AK Parti hükümetinin önünde bu kez Cumhurbaşkanlığı gerilimi çıkarıldı. Meclis’te 367 tartışmasıyla başlayan ve Anayasa Mahkemesi’ne taşınan polemik, Cumhuriyet Mitingleri’ne ve 27 Nisan'daki e-muhtıraya kadar uzandı. Meclis’te alınan referandum kararının damga vurduğu o dönemdeki seçimlerden AK Parti yine oylarını artırarak çıktı. AK Parti, 12 Haziran 2011'deki seçimlerde yüzde 49.6’lık oy oranıyla her 2 seçmenden birinin oyunu aldı.

AK Parti, Türkiye Yüzyılı ile 2023 seçimlerine hazırlanıyor.
AK Parti, Türkiye Yüzyılı ile 2023 seçimlerine hazırlanıyor.

CUMHURBAŞKANI’NI İLK KEZ HALK SEÇTİ

2013 yılında Gezi Parkı olayları ve FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimi yaşandı. Türkiye, 30 Mart 2014 yerel seçimlerine de çeşitli tartışmalarla gitti. Türkiye, cumhurbaşkanını doğrudan halkın oylarıyla belirlemek için 10 Ağustos 2014'te sandık başına gitti. Erdoğan, ilk turda yüzde 52 oy alarak doğrudan milletin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildi.

PROVOKASYONLARA İMZA ATTILAR

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti, yüzde 40.9 oy oranıyla sandıktan yine birinci parti olarak çıktı. 1 Kasım 2015 seçimlerine terörün gölgesinde giden AK Parti tek başına iktidar oldu. 16 Nisan 2017 referandumu öncesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihanet girişimi yaşandı. FETÖ, 15 Temmuz 2016 tarihinde TSK'ya sızan üniformalı teröristleri harekete geçirerek darbe yapmaya kalkıştı. 16 Nisan 2017 tarihinde Anayasa değişikliği oylaması için sandığa giden millet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören pakete yüzde 51.4 "Evet" oyu ile vize verdi. Seçimlerde başarıdan başarıya koşan AK Parti, 2023’e Türkiye Yüzyılı ile hazırlanıyor.

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