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Üç ülkeden Türk bayraklı dayanışma

Kahramanmaraş merkezli, depremlerin ardından Belçika’da Gent şehri, İsrail’in başkenti Tel-Aviv ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü Türk bayrağıyla donatıldı. Azerbaycan kurtarma ekipleri canla başla enkazdan canlar kurtarmak için çalışırken, başkent Bakü’de de belediye otobüslerine Türk bayrakları asıldı.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:20 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Belçika Ligi ekiplerinden Gent, hayatını kaybedenleri anmak ve Türkiye’ye destek vermek için stadyumları Ghelamco Arena’da 2 gün boyunca Türk bayrağı yansıtılacağını açıkladı.

Belçika Ligi ekiplerinden Gent, hayatını kaybedenleri anmak ve Türkiye’ye destek vermek için stadyumları Ghelamco Arena’da 2 gün boyunca Türk bayrağı yansıtılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli, depremlerin ardından Belçika’da Gent şehri, İsrail’in başkenti Tel-Aviv ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü Türk bayrağıyla donatıldı. Azerbaycan kurtarma ekipleri canla başla enkazdan canlar kurtarmak için çalışırken, başkent Bakü’de de belediye otobüslerine Türk bayrakları asıldı.

Tel-Aviv

Depremden sonra İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki belediye binası, Türk bayrağı ile aydınlatıldı. Belediye Başkanı Ron Huldai, Twitter adresinden, “Bu gece belediye binası Türk bayrağıyla aydınlatılıyor. Bu felaketin ardından kalbimiz Türkiye halkıyla birlikte” şeklinde bir ileti paylaştı. Belçika Ligi ekiplerinden Gent de, hayatını kaybedenleri anmak ve Türkiye’ye destek vermek için stadyumları Ghelamco Arena’da 2 gün boyunca Türk bayrağı yansıtılacağını açıkladı. Açıklamada, “Türkiye ve Suriye yıkıcı bir depremle sarsıldı. Tüm Gent ailesinin düşünceleri, depremden etkilenen bölgede yaşayanlarla birlikte” ifadeleri kullanıldı.

Bakü

#Kahramanmaraş
#Deprem
#Belçika
#Azerbaycan
#İsrail
2 saat önce
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Üç ülkeden Türk bayraklı dayanışma
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