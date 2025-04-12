Metin Yıldız, kendisini hedef gösteren Sözcü'yü topa tuttu.
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek vermediği için hedef tahtasına konan, verdiği cevap sonrası da CHP yandaşı medya tarafından topa tutulan tiyatrocu ve oyuncu Metin Yıldız, X hesabından Sözcü Gazetesi'ni hedef aldı. "İşinize gelirse iyiyiz, tatlıyız, muhalifiz. İşinize gelmediğinde yalan, yanlış, uyduruk, iftira.." diyen Yıldız, "Bence siz karartılın ya! Sonsuza kadar da kendi karanlığınızda kalın!" ifadelerini kullandı.
Yolsuzluktan tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 2014 yılında çeşitli projelerde yer alan tiyatrocu ve oyuncu Metin Yıldız, muhalifler tarafından kendisine yöneltilen 'neden İmamoğlu'na destek vermiyorsun' tepkilerine günler sonra yanıt vermişti.
2014'te kimse yokken İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirten Yıldız,
"Kendisine oy vermek için 2 bin km yol yaptım, bir film için kendisini aradım; yazmadı, dönmedi. Tekrar aradım, mail attım fakat maalesef çok yoğundu kendileri. O gün yanında olmayanlarla bir takım sanatsal faaliyetler yürütüyordu. Neden bir şey paylaşmıyorsun diyen, soran olursa; çok yoğunum"
ifadelerini kullanmıştı.
Bu paylaşımı sonrası Yıldız, CHP yandaşı medya tarafından hedef tahtasına kondu.
Sözcü'ye 'Siz karartılın ya!' tepkisi
X hesabından yaptığı "Basın Özgür olmalı" başlıklı paylaşımında, Sözcü TV'ye destek için abone olduğunu, gazetesini aldığını ve televizyon kanalını izlediğini belirten Yıldız,
"Şimdi bakıyorum da; araştırmadan bilmeden işine geldiği gibi haber yapıyor. Ben konusunda belden aşağı vuruyor. Bilmeden araştırmadan sormadan sırf bir konuda fikrimi beyan ettim diye, işine gelmedi diye... Oluyor mu peki böyle? İşinize gelirse iyiyiz, tatlıyız, muhalifiz. İşinize gelmediğinde yalan, yanlış, uyduruk, iftira... Bence siz karartılın ya! Sonsuza kadar da kendi karanlığınızda kalın!"
ifadelerini kullandı.
Sözcü Yıldız'ın sözlerini "Kişisel menfaat peşindesin" ifadeleriyle okuyucularına aktarmıştı.
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