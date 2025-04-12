"Şimdi bakıyorum da; araştırmadan bilmeden işine geldiği gibi haber yapıyor. Ben konusunda belden aşağı vuruyor. Bilmeden araştırmadan sormadan sırf bir konuda fikrimi beyan ettim diye, işine gelmedi diye... Oluyor mu peki böyle? İşinize gelirse iyiyiz, tatlıyız, muhalifiz. İşinize gelmediğinde yalan, yanlış, uyduruk, iftira... Bence siz karartılın ya! Sonsuza kadar da kendi karanlığınızda kalın!"