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Uzlaşmayan teşkilata tasfiye

CHP’nin yeni lideri Özel, Kılıçdaroğlu destekçisi il teşkilatlarını tasfiye için şimdiden planlarını hazırladı. Bu teşkilatlara öncelikle uzlaşma teklif edecek olan Özel, ikna edemediği il yöneticileri ile yolları ayıracak.

Uğur Duyan ve
04:00 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:50 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski lider Kılıçdaroğlu’nu destekleyen il başkanları için tasfiye planını şimdiden masaya koydu. Kılıçdaroğlu destekçisi il başkanlarının yerine ‘kayyum’ atama formülünden vazgeçtiği öğrenilen Özel, parti içinde kavga çıkartmak istemiyor. 81 il başkanı ile Ankara’da bir araya gelen Özgür Özel’in, yerel seçimler öncesinde örgütü kayyumlarla yöneten bir lider profilli çizmek istemediği için il yöneticilerinin rızasına başvuracağı öğrenildi.

UYUMLU İSİMLERLE DEVAM

Yeni yönetimle çalışmaya ve uzlaşmaya yatkın olan il başkanları ile yola devam edecek olan Özel, uzlaşıyla kapalı isimlerle yollarını ayırma kararı aldı. Bu nokta, Ankara ve Tunceli il başkanlarının CHP ile yollarının ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Edinilen bilgiye göre, Özel, Kılıçdaroğlu destekçisi olan il başkanları ile temasını güçlendirecek. Özel, il başkanları ile kavga etmektense uzlaşmayı tercih eden Özel, kendisi ile çalışmaya yatkın olan isimlere odaklanacak.

İMAMOĞLU’NU DENGELEYECEK

Özel, ilk aşamada parti içindeki taraflarının sayısını daha da artırmak için çalışacak. Uzlaşıya açık olan Kılıçdaroğlu destekçisi başkanlarla çalışma kararının ardında yatan bir diğer nedense İmamoğlu’nun PM ve örgüt üzerindeki gücü karşısında direnç noktalarının oluşturulması.

İkinci turda İmamoğlu etkisi

İlk turu başa baş biten CHP’deki kurultay yarışının ikinci tur sandık sonuçları, geleceğe ilişkin de ipucu verdi. Kılıçdaroğlu, bin 366 delegenin oy kullandığı ikinci turda, 23 sandıkta da ağır kayıp yaşadı. Özellikle İmamoğlu’nun yönlendirdiği delegelerin oy kullandığı İstanbul sandıklarında 53-7, 51-9, 52-8, 56-5 gibi Özel lehine farklı sonuçlar dikkat çekti. Özel, ilk tur oylamada ise İstanbul sandıklarının birinde başa baş yarışmış, üçünde ise Kılıçdaroğlu’na 10 ila 20 arasında fark atmıştı.

KARARGAHTA DA KAYBETTİ

Genel Merkez sandığında Kılıçdaroğlu, ilk turda 29-26 önde çıktı. Ancak ikinci tur oylamada Özel burada da oyunu artırarak 28-28 ile dengeyi sağladı. Kılıçdaroğlu ve taraftarlarının güçlü olduğu Adana-Antep sandığında ise ilk turda 39-18 önde olan Kılıçdaroğlu ikinci turda 33-23 ile 6 oy kaybı yaşadı.

Vitrin sil baştan

CHP’de lider değişimi sonrasında gözler çetin pazarlıklarla belirlenen Parti Meclisi’nin (PM) içinden çıkacak yeni MYK’ya çevrildi. Özgür Özel’in PM’ye dâhil ettiği yeni yüzleri parti vitrinine taşımasına kesin gözüyle bakılırken PM’ye damga vuran İmamoğlu’nun etkisinin A Takımı seçiminde de sürmesi bekleniyor.

Birlik mesajı vermeye çalışacak

CHP’de yeni Parti Meclisi’nin, Genel Başkan Özgür Özel’le ilk toplantısını cumartesi günü yapması bekleniyor. Özel’in kurultay salonunda verdiği birlik-beraberlik mesajını destekleyici nitelikte bir MYK oluşturacağı belirtiliyor.



#siyaset
#CHP
#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
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