Van’da 6 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

"Başkale ilçesi Çamlık Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 3 milyon 16 bin TL olan bin 160 kilogram gümrüksüz kaçak gıda malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Yine aynı noktada icra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 3 milyon 129 bin TL olan 12 bin 825 adet gümrüksüz kaçak eşya malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. İki olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır"