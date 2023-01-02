Van’da yedi kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van’da, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.
İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcıları mercek altına alındı.
İHA’nın haberine göre; 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı
Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 7 kilo 500 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır."
GÜNDEM
MSB duyurdu: Van'da 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Meteoroloji, haftanın ilk iş günü olan 2 Ocak 2023te yurt genelinde yağış beklenmediğini bildirdi.
Türkiyenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte.
ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE HAYATİ UYARIMarmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte.Rüzgar, genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadoluda kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
MARMARA BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE: 10 Parçalı ve az bulutluİSTANBUL: 14 Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 10°C Parçalı ve az bulutluKOCAELİ: 15 Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİEgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı beklenmekteAFYON KARAHİSAR: 10 Parçalı ve az bulutluDENİZLİ: 15°C Parçalı ve az bulutluİZMİR: 17 Parçalı ve az bulutluMUĞLA: 15 Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA: 19 Az bulutluANTALYA: 19 Az bulutluISPARTA: 13 Parçalı ve az bulutluMERSİN: 20 Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA: 9 Az bulutluESKİŞEHİR: 8 Az bulutluKAYSERİ: 8 Az bulutluKONYA: 8 Az bulutlu
BATI KARADENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU: 10 Az bulutluKASTAMONU: 5 Az bulutluSİNOP: 15 Az bulutluZONGULDAK: 13 Az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AMASYA: 10 Az bulutluSAMSUN: 15 Az bulutluTOKAT: 9 Az bulutluTRABZON: 13 Az bulutlu
DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI: 6 Az bulutluERZURUM: 4 Az bulutluMALATYA: 7 Az bulutlu ve açıkVAN: 7 Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR: 11 Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP: 13 Az bulutlu ve açıkMARDİN: 11 Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA: 14 Az bulutlu ve açık
Araç sürücüleri dikkat: Meteoroloji'den İstanbul ve Türkiye'nin büyük kesimi için uyarı
Meteoroloji tarafından 2 - 8 Ocak 2023 tarihlerine ait hava durumu tahminlerini duyurdu. Marmara bölgesinde İstanbul özelinde ve Türkiye'nin büyük bir kesiminde araç sürücülerini zora sokacak hava olayı sebebiyle flaş bir uyarı yapıldı. Hava sıcaklıkları hakkında da bilgi verilen Meteoroloji açıklamasında Türkiye genelinde “Yağmur yağışı var mı? Yok mu?” sorusuna da yanıt verildi. Peki, yarın İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde hava nasıl olacak? Hangi hava olayları gerçekleşecek? İşte otomobil sürücülerini yakından ilgilendiren son dakika hava durumu haberi…