​Vekilliği düştü

Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, 2 yıl 6 ay hapis cezası kapsamında 8 ay 15 gün açık cezaevinde hapis yatacak. Ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevi izinleri devam ediyor. Dolayısıyla Gergerlioğlu’nun şu aşamada cezaevine girmesi beklenmiyor.

Meclis’te PKK ve FETÖ’cülerin sözcüsü gibi hareket eden ve hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan kesinleşmiş hapsi bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürüldü.

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HDP’li Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018’de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesince söz konusu cezanın onanması üzerine karar kesinleşti.

TBMM Genel Kurulunda, Gergerlioğlu hakkında kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü. Böylece HDP’nin Meclis’teki sandalye sayısı da 55’i indi.

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MECLİS’İ GERDİLER

Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto etti. HDP’li Gergerlioğlu, “Anayasa dışı bir karardır. Meclis Genel Kurulunu terk etmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Milletimizin iradesine sığınıyorum” ifadelerini kullandı. Akşam saatlerinde Gergerlioğlu Genel Kurul’daki eylemini sonlandırdı. Gergerlioğlu, eylemini HDP’nin Meclis’teki grup odasında devam ettiriyor.

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SİCİLİ KABARIK

PKK ve FETÖ’nün yalanlarını Meclis gündemine taşıyan isim olarak bilinen Gergerlioğlu, gerçek dışı birçok iddiayı sosyal medyadan dillendirmişti. İşte Gergeroğlu yalanları:

-PKK’nın Gara’da 13 sivili şehit etmesinin ardından Gergerlioğlu, şehitler arasındaki Vedat Kaya’nın kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiğini iddia etmişti. Kaya’nın ihraç edilmediği ortaya çıkınca Gergerlioğlu, paylaşımını silerek özür diledi.

İŞKENCE İDDİASI BOŞ ÇIKTI

-Ankara Emniyeti’nde gözaltında bulunan eski Adalet Bakanlığı çalışanlarının işkenceye maruz kaldığını öne süren Gergerlioğlu’nu, Hukuki Araştırmalar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Harun Akdere yalanlamıştı. Akdere “Bugün Ankara Emniyetindeydim ve bu şekilde bir izlenimim yok. Bu yönde bir söylenti bile yok” demişti.

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-Erdoğan’ın avukatının müebbet hapis cezası alan askeri öğrencilerinin dosyalarının tetkik için istediğini iddia etti. Avukat Ahmet Özel, böyle bir olaydan haberlerinin olmadığını duyurdu.

ETNİK YALAN DA TUTMADI