Vitrin yumuşuyor

Bunda Özel’in bu isimler arasında birine MYK’da yer vereceği beklentisinin etkili olduğu belirtildi. Vitrin için Orhan Sarıbal ve Mehmet Tüm’ün ismi geçiyor. 4-5 Kasım’da toplanan 38. Kurultay’da Özel’in listesini delen isimlerin muhalefeti şimdilik durdurduğu öğrenildi. Bunda Özel’in uzlaşma görüntüsü çizmek için bu isimlerden birine MYK’da görev verebileceğinin etkili olduğu kaydediliyor. Bu kapsamda isimler MYK belirlenene kadar muhalif kimliğini yansıtmayacak.