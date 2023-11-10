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Vitrin yumuşuyor

Kurultayda Oğuz Kaan Salıcı’nın anahtar listesinden CHP’de Parti Meclisi’ne (PM) girmeyi başaran 8 muhalif üyenin yeni Genel Başkan Özgür Özel’e dümen kırdığı ileri sürüldü.

Mehmet Güney
04:00 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 06:18 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Bunda Özel’in bu isimler arasında birine MYK’da yer vereceği beklentisinin etkili olduğu belirtildi. Vitrin için Orhan Sarıbal ve Mehmet Tüm’ün ismi geçiyor. 4-5 Kasım’da toplanan 38. Kurultay’da Özel’in listesini delen isimlerin muhalefeti şimdilik durdurduğu öğrenildi. Bunda Özel’in uzlaşma görüntüsü çizmek için bu isimlerden birine MYK’da görev verebileceğinin etkili olduğu kaydediliyor. Bu kapsamda isimler MYK belirlenene kadar muhalif kimliğini yansıtmayacak.


#politika
#CHP
#Özgür Özel
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