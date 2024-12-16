Yangının faturası ağır oldu: İş yeri sahibinin kovada sakladığı 1 milyon TL yandı

Karaman'da demir doğrama atölyesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. İş yeri sahibinin sac kovaya koyduğu 1 milyon TL ise yanarak kül oldu.
Karaman'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangında iş yeri sahibinin sakladığı bir miktar para yandı.
Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki Ali Ün'e ait demir doğrumu atölyesinde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ün, hafif zararın oluştuğu iş yerinde kovada sakladığı 1 milyon TL'nin de yandığını belirtti. Yapılan ilk incelemede yangının, dün yanar halde bırakılan sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğunu belirledi.
Olay yeri inceleme ekibi yangının çıktığı atölyede ve çevresinde inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yangının sobadan çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.