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Fatih'te 4 katlı binada yangın paniği: Çevre binalara da sıçradı

Fatih'te 4 katlı binada yangın paniği: Çevre binalara da sıçradı

09:1811/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
AA
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Çevredeki ilçelerden de takviye edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Çevredeki ilçelerden de takviye edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Fatih'te 4 katlı binada yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, bitişiğindeki binalara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Fatih'te, 4 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.


Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Çevredeki ilçelerden de takviye edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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#İtfaiye
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