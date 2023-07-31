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Yargıtay'a atanan altı yeni üyenin görev yerleri belli oldu: İkisi ceza dördü hukuk dairelerinde görevlendirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 25 Temmuz'da Yargıtay üyeliğine seçilen altı yeni üyenin görev yapacağı daireler, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca belirlendi.

18:12 . 31/07/2023 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Kurul, Yargıtay üyeliğine seçilen Yeşim Garipoğlu Özen, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Hakan Türkön, Okan Albayrak ve Seyfi Han'ın görev yapacağı daireleri belirlemek için Yargıtay Kanunu'nun 10. maddesi gereğince toplandı.

Daire başkanlıkları ve üyelerin talep, ihtiyaç, iş ve kadro durumları ile mevcut üyelerin emeklilik takvimine göre oy birliğiyle alınan karara göre Özen 4. Ceza Dairesine, Moğul 1. Hukuk Dairesine, Çiftçi 12. Hukuk Dairesine, Türkön 1. Ceza Dairesine, Albayrak 11. Hukuk Dairesine, Han ise 8. Hukuk Dairesine görevlendirildi.


#Hakimler ve Savcılar Kurulu
#Yargıtay
#Kanun
#Atama
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