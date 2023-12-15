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Yavaş ve İmamoğlu yeniden aday

CHP Parti Meclisi, 31 Mart seçimleri için İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan etti. CHP'nin Bursa adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bolu adayı ise Tanju Özcan oldu.

Mehmet Güney
04:00 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 01:05 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP, İstanbul’da İmamoğlu, Ankara’da da Mansur Yavaş’la devam kararı aldı.
CHP, İstanbul’da İmamoğlu, Ankara’da da Mansur Yavaş’la devam kararı aldı.

CHP’de 31 Mart yerel seçimleri için bazı il ve büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu. 4 Büyükşehir ve 6 il belediyesi için aday açıklayan parti sözcüsü, 227 seçim çevresi adayı PM kararı ile adaylığının kesinleştiği açıklandı. CHP Genel Merkezinde MYK ve PM toplantısı sonrası basın açıklaması gerçekleştiren Deniz Yücel adaylığı belli olan isimleri açıkladı.

AYNI İSİMLERLE DEVAM KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yeniden adaylığı ilan edildi. 2019’da Bursa Büyükşehir Belediyesine aday olan Mustafa Bozbey yeniden aday ilan edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Ahmet Akın oldu. Yaşadığı seviyesiz tartışmalar sonrası CHP’den ihraç edildikten sonra Özgür Özel’in genel başkan olmasıyla partiye dönen ve ırkçı yönelimleriyle tanınan Tanju Özcan da yeniden Bolu Belediye Başkan adayı oldu. Bayburt için Kubilay Eren, Gümüşhane için Bedir Ağaç, Karaman’da Recep Serçelik, Nevşehir’de Mehmet Bilgin, Elazığ için Coşkun Çağlar Duran isimleri açıklandı.

23 seçim bölgesinde örgüt yönetiminde ön seçim yapılacak. 58 seçim bölgesinde örgüt denetiminde ön seçim yapma kararı alınarak, kararı örgüt verdi.

İsyanda İmamoğlu parmağı

İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener’in isteğine rağmen İbrahim Özkan’ın istifa ettiği İBB Meclisi Grup Başkanvekilliği görevine yeniden seçilmesi disiplin krizine dönüşürken isyanın gerisinde Ekrem İmamoğlu’nun olduğu ileri sürüldü. İmamoğlu’nun İYİ Partili belediye meclis üyelerine CHP’den seçilmeyi vaat ettiği iddia edildi. İmamoğlu’nun seçim sürecinde İYİ Partili isimler ile birlikte hareket edeceği konuşuluyor. Özkan, CHP ile iş birliğini savunduğu için İstanbul İl Başkanlığı tarafından istifa ettirilmişti.



#Siyaset
#CHP
#Mansur Yavaş
#Tanju Özcan
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