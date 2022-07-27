Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'ndan Türkiye'nin diplomasi başarısına kulak tıkayan gazetelere tepki: Tahıl koridorunun T'sini bile yazmadılar

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu TVNET'te katıldığı canlı yayında Tahıl koridoru anlaşması hakkında tek bir haber bile yapmayan gazeteleri eleştirdi. Bazı gazetelerin birinci sayfalarında tahıl'ın t'sine bile yer vermediklerini söyleyen Likoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin başarısını teslim etme konusunda dünya içerideki muhalefetten daha insaflıydı" dedi.

"T HARFİNİ YAZMAKTAN BİLE İMTİNA ETTİLER"

Tahıl anlaşmasının tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdığını söyleyen ancak Türk basınında bazı gazetelerin bu anlaşmaya yer vermediğini altını çizen Likoğlu şu ifadeler kullandı:

"Tahıl anlaşmasının imzalandığı günün ertesinde dünya basınında sayılı adını bildiğimiz, küresel anlamda takip edilen ajansalar olsun gazeteler olsun dünya basınının tamamında yer aldı. Türkiye'de imzanlanan mutabakatın haberleştirilmediği uluslararası bir yayın organı yok ama Türkiye'de Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında bir kelime bile yoktu. T harfini yazmaktan bile imtina ettiler."

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"DÜNYA DAHA İNSAFLIYDI"

"Bütün dünyanın konuştuğu bütün uluslararası medyanın flaş geçtiği haber olarak verdiği üzerine yorumlar yaptığı konuştuğu olayla ilgili Sözcü gazetesinin birinci sayfasında bir harf bile yoktu, Cumhuriyet gazetesi haberi şu kadar verdi diğer gazeteler de aynı şekilde. Dünya bu konuda insaflıydı"

"SELLER, YANGINLAR, KRİZLER OLSUN YETER Kİ İKTİDAR GİTSİN DİYORLAR"

Türkiye'nin kriz ve felaketlerle boğuşmasını isteyen bir grubun var olduğunu söyleyen Likoğlu "Türkiye batsın bitsin, yok olsun yangınlar çıksın sel felaketleri olsun , tarımsal faaliyet bitsin, ne olursa olsun yeter ki iktidarla alakalı sıkıntı yaşansın istiyorlar. Böyle bir kafayla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Tahıl koridoru anlaşması dünya basınında: Türkiye için diplomatik zafer

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmadan dolayı ABD, İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik ve teşekkür mesajı yayımlanmıştı.





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