Yeni yılda Romanlarla buluşacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeler verecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yılda Roman vatandaşlarla buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta başında yaptığı milletvekilleri toplantısında Roman vatandaşlarla ilgili yeni bir karar alındı. Bu kapsamda, Erdoğan’ın katılımıyla yeni yılın ilk aylarında Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı İzmir’de bir ‘Roman buluşması’ yapılacak.

YENİ MÜJDELER VERECEK

Halkapınar Stadyumu’nda yapılması planlanan etkinliğe 10 binden fazla Roman vatandaşın katılacağı ifade ediliyor. Roman buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Roman vatandaşlara yönelik eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmetler başlıklarında önümüzdeki dönemde atılacak yeni adımları açıklaması bekleniyor. Erdoğan’ın ayrıca, gençlere yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması, Roman mahallerinde gençlerin zaman geçireceği Genç Ofisleri’nin kurulması, Roman kadınların kooperatif kurmalarına verilecek destekleri açıklayacağı ifade ediliyor. Yine, önümüzdeki dönemde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere, psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik faaliyet gösteren 100’ün üzerinde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) açılışının da gerçekleşeceği belirtiliyor.

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ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Toplantıda bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde devam eden konut projeleriyle ilgili bazı sıkıntıları ilettiği de öğrenildi. İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa ve Aydın’ın aralarında bulunduğu Roman vatandaşların yoğun yaşadığı 12 pilot ilde yaklaşık 5 bin konutun yapımının hızlandırılması talep edildi. Erdoğan 2023 seçimleri öncesinde bu konutların yapımının tamamlanması talimatını verdi. Erdoğan’ın toplantıda, “Romanlar beni sever ben de Romanları iyi bilirim” dediği öğrenildi.

Daha nice rekorlarımız olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 20. yıldönümünü sosyal medyadan bir paylaşımla kutladı. Erdoğan mesajında, “3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye’ye aşkla hizmet ediyoruz... İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak… “ ifadelerini kullandı.