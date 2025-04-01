Yeniden yapılanmaya izin yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sınırsız bir vakte sahip değiliz” sözleriyle ‘süre daralıyor’ mesajı gönderdiği bölücü örgüt PKK’nın atacağı olası adımlar beklenirken, Türkiye terörle mücadele kararlılığından da taviz vermiyor. Örgütün fesih kararı beklenirken, terörle mücadele operasyonları da hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütü ele başı Öcalan’ın yaptığı çağrının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör yuvaları yerle bir edildi. 27 Şubat’tan bu yana 85 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan terör örgütünden somut adım bekleyen Ankara, PKK ve uzantılarının mevcut gelişmelerden faydalanarak yeniden yapılanmasına izin vermeyecek.





SOMUT ADIM BEKLENİYOR

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından geçen bir ay içerisinde örgütün kongreye dair beklentileri karşılayan bir açıklaması olmadı. Örgütten somut adım bekleyen Türkiye, PKK’nın farklı ülkelerde ve farklı isimlerle faaliyet gösteren tüm uzantılarının bir an önce fesih kararı almasını bekliyor. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, örgütün fesih kararı gibi somut bir adım atmasının ardından süreç hızlanacak. Süreci hassas ve temkinli bir şekilde takip eden Türkiye-PKK ve uzantılarının yeniden yapılanmasına ve olumlu süreci bozmasına ve sabote etmesine izin vermeyecek.





OPERASYONLARA TAM GAZ DEVAM

Ankara’nın silah bırakma ve fesih sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklar ve provokasyonlara karşı da tüm planlamalarını yaptığını belirten güvenlik kaynakları, bu süreçte devletin terörle mücadele operasyonlarının devam ettiğine dikkat çekti. Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından geçen zaman zarfında Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları devam etti. Terör inleri bir bir yok edilirken bir ay içerisinde 85 terörist etkisiz hale getirildi.





ÇÖZÜLME HIZLANDI

Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için bölgedeki operasyon ve arama tarama faaliyetleri sayesinde ölüme terk edilen terör örgütü mensupları da teslim olmaya başladı. Son 1 ay içerisinde 6 terör örgütü üyesi teslim oldu.



