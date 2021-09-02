Yine Tanju yine skandal: ​Ahlaksızlığını övünerek anlattı

Mülteciler için ırkçı ifadeler kullanarak tüm Türkiye’nin tepkisi çeken CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın skandalları bitmiyor. Ahlak sorunu haline gelen Özcan, mide bulandıran açıklamalar yaptı. Özcan, katıldığı bir programda kendisinden yardım isteyen bir kadın için ahlak ve edep sınırlarını aşan yorumlarda bulundu.

OYNAT 00:50 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza attı. Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatan Özcan, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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MİDE BULANDIRAN AÇIKLAMA

Armağan Çağlayan’ın programına katılan Özcan şu ifadeleri kullandı: Bolu’da yaptığımız bir açılış sırasında tesettürlü bir hanım yanıma geldi. ‘Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Özel değilse burada anlatabilir misiniz’ dedim. “Benim bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz” dedi. “Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim” dedim. Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş. “Bebeğim olmuyor bana yardımcı olabilir misiniz” diye direkt söze girince çevredekiler güldü.”Özcan’ın kendisinden yardım isteyen bir kadınla arasında geçen diyaloğu aktarış biçimi oldukça imalıydı. Vatandaşlar, bu imalı söylem ve Tanju Özcan’ın olayı gülerek anlatmasına tepki gösterdi.

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Mültecilere yönelik faturalara zam çıkışıyla bilinen Özcan, daha önce Belediye Meclisi’ndeki sözleriyle de gündem olmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban’a, “Rahat ol Burak Bey. Sana bir gazoz söyleyeyim. Çok sevdiğim bir sanatçı var Nuri Alço. Onun gibi de bakıp söyleyeyim. Burak Bey rahat ol. Gazozun içine bir şey atmadık rahat olun. Arkadaşlar bir gazoz filan ikramımız yok mu? Hep çay ikram ediyorsunuz. Kola meyve suyu... Bir şey olmaz rahat olun” demişti. Özcan aynı konuşmanın devamında, “Belediyenin su şebekesine şap katalım. Özellikle yoğunlaşmasını istediğiniz bir yer var mı? Bu tür şeylerin Bolu’da çıkması beni üzdü. Hatta biraz önce esprisi de oldu. Biraz önce Edirne Valimizle görüştüm. Boluludur kendisi. ‘Başkanım ne oluyor Bolu’da’ dedi. ‘Sayın Valim artık zapt edemiyorum. Gölköy Barajına şap mı katsam diye düşünüyorum’ dedim” ifadelerini kullandı.

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