YouTube Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan'ın kanalını kapattı

Bu hak-hukuk tanımaz faşist tavırlar karşısında ne duracak ne de susacak değiliz. İnsan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü gibi kavramların Batı için ne anlama geldiğini Gazze’de görmüştük. Şimdi Batı menşeli kurum ve kuruluşların bu ikiyüzlü tutumlarını dehşetle izliyoruz. Hak ve hukuk tanımaz bu tavrı şiddetle kınıyorum.