YouTube Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan'ın kanalını kapattı

Youtube'da Filistin videolarına sansürün son örneği Hasan Turan'ın kanalı oldu
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Filistin davasını anlattığı video nedeniyle kanalının YouTube tarafından kapatıldığını duyurdu. Turan duruma "Maruz kaldığımız bu sansürcü ve faşist tutumlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız yargısı önünde hesaplaşacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, Hak galip gelecektir." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Sosyal medyada uygulanan sansür tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Gazze'de ağır yenilgi alan İsrail'in
ile ateşkes imzalamak zorunda kalması sonrasında da sansür devam etti.
Son örnek, TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili
'ın YouTube kanalının kapatılması oldu.
Turan, Filistin davasını anlattığı bir video nedeniyle YouTube kanalının kapatıldığını duyurdu.
Turan, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, YouTube’un politikasını şu ifadelerle eleştirdi:
"Sosyal medyadaki Siyonist sansür tüm hızıyla devam ediyor…
Daha önce Filistin hakkındaki değerlendirme ve paylaşımlarım sudan gerekçelerle kaldırılmıştı. Bu sefer de Hamas ve işgalci İsrail arasında anlaşmayla sonuçlanan ateşkes görüşmelerine ilişkin basın toplantısı video görüntülerim, “şiddete başvuran suç örgütü” gerekçesiyle yayınlanmadı. YouTube tarafından yayınlanmadığı gibi şahsıma ait YouTube kanalım da kapatıldı.
467 gün boyunca muhteşem bir direniş göstererek işgale dur diyen ve sonunda İsrail denen terör devletine diz çöktüren; ABD ve Batılı ülkeler tarafından da kabul edilmek zorunda kalınan Filistinli mücahitler, nasıl oluyorsa hâlâ YouTube tarafından suç örgütü olarak değerlendiriliyor.
Bu hak-hukuk tanımaz faşist tavırlar karşısında ne duracak ne de susacak değiliz. İnsan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü gibi kavramların Batı için ne anlama geldiğini Gazze’de görmüştük. Şimdi Batı menşeli kurum ve kuruluşların bu ikiyüzlü tutumlarını dehşetle izliyoruz. Hak ve hukuk tanımaz bu tavrı şiddetle kınıyorum.
"Bağımsız yargı önünde hesaplaşacağız"
Maruz kaldığımız bu sansürcü ve faşist tutumlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız yargısı önünde hesaplaşacağız.
Ne yaparlarsa yapsınlar, Hak galip gelecektir.
Küresel iyilik, küresel kötülüğü daima yenecektir.
Hakikatin sesini kısarak soykırım yapanlara destek verenler, onlardan daha acımasızdır ve vicdansızdır. İşlenen insanlık suçlarının da ortağıdır."
Instagram da aynı politikayı izlemişti
Daha önce de Instagram, Gazze'de soykırımın başldığı 7 Ekim sonrası Hamas'ı destekleyen İsrail karşıtı paylaşımları 'topluluk kurallarına' uymadığı gerkeçesiyle kaldırmıştı.
İsrail'in saldırısında şehit düşen İsmail Haniye için yapılan taziye paylaşımlarını sansürleyen Instagram, 2 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'de erişime kapatılmıştı.
Türkiye, platformun "katalog suçlar" kapsamında sunduğu taleplere uymadığı gerekçesiyle META'nın sosyal medya ağı Instagram’a yasak getirmişti. Ancak, Türkiye'nin taleplerinin kabul edilmesinin ardından, yasak 10 Ağustos 2024 tarihinde kaldırıldı.
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