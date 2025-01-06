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Instagram'dan yeni skandal: Kur'an ayetini 'tehlikeli' bularak kaldırdı

Instagram'dan yeni skandal: Kur'an ayetini 'tehlikeli' bularak kaldırdı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:066/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Instagram Kelime-i Tevhid paylaşımını kaldırdı
Instagram Kelime-i Tevhid paylaşımını kaldırdı

Terör örgütlerinin propaganda aracı haline gelen ve Gazze'deki soykırımına karşı hiçbir yaptırımda bulunmayıp İsrail karşıtı paylaşımlara izin vermeyen sosyal medya platformu Instagram, şimdi de aynı zamanda Kur'an ayeti olan Kelime-i Tevhid'in işlendiği hat görseli paylaşımını 'tehlikeli' kategorisine alarak kaldırdı.

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin hiç bir engelleme ile karşılaşmadan propaganda aracı olarak kullandığı Meta'nın sosyal medya platformu
Instagram
yeni bir skandala daha imza attı.

İsrail'i kınayan ve Gazze'yi destekleyen paylaşımları sansürleyen sosyal medya platformu, son olarak İslami paylaşımlara da engel getirdi.


Kur'an ayetine sansür


Instagram, üzerinde aynı zamanda Kur'an ayeti de olan
Kelime-i Tevhid
'in işlendiği hat görseli paylaşımını 'tehlikeli' kategorisine alarak kaldırdı.

Hattat Mehmed Özçay hesabından Muhammed Suresi'nin 19. ayetinin yer aldığı hat çalışmasını paylaştı.


Kelime-i Tevhid'i de ifade eden
"Fa'lem ennehu Lailahe İllellâh (Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur)"
ayetinin yazılı olduğu hat görseli Instagram tarafından sansürlendi.


Paylaşımın kaldırılmasının gerekçesinde ise
"Bu, tehlikeli örgütler ve kişilerle ilgili topluluk Standartlarımıza aykırı"
denildi.


Erişim yasağı getirilmişti


İsrail'in saldırısında şehit düşen İsmail Haniye için yapılan taziye paylaşımlarını sansürlemesi sonrası Instagram, Türkiye'de 2 Ağustos 2024 tarihinde erişime kapatılmıştı.


Türkiye
"katalog suçlar"
kapsamındaki taleplerine uymadığı gerekçesiyle META'nın sosyal medya platformu Instagram'a yasak getirmişti.

Söz konusu yasak Türkiye'nin taleplerinin kabul edilmesinin ardından 10 Ağustos 2024 tarihinde kaldırılmıştı.


#Instagram
#Kur'an
#Kelime-i Tevhid

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