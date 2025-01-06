Instagram'dan yeni skandal: Kur'an ayetini 'tehlikeli' bularak kaldırdı

Terör örgütlerinin propaganda aracı haline gelen ve Gazze'deki soykırımına karşı hiçbir yaptırımda bulunmayıp İsrail karşıtı paylaşımlara izin vermeyen sosyal medya platformu Instagram, şimdi de aynı zamanda Kur'an ayeti olan Kelime-i Tevhid'in işlendiği hat görseli paylaşımını 'tehlikeli' kategorisine alarak kaldırdı.
İsrail'i kınayan ve Gazze'yi destekleyen paylaşımları sansürleyen sosyal medya platformu, son olarak İslami paylaşımlara da engel getirdi.
Kur'an ayetine sansür
Hattat Mehmed Özçay hesabından Muhammed Suresi'nin 19. ayetinin yer aldığı hat çalışmasını paylaştı.
Erişim yasağı getirilmişti
İsrail'in saldırısında şehit düşen İsmail Haniye için yapılan taziye paylaşımlarını sansürlemesi sonrası Instagram, Türkiye'de 2 Ağustos 2024 tarihinde erişime kapatılmıştı.
Söz konusu yasak Türkiye'nin taleplerinin kabul edilmesinin ardından 10 Ağustos 2024 tarihinde kaldırılmıştı.