Instagram açıldı Türkiye’nin dediği oldu

Sosyal medya platformu Instagram’la yapılan görüşmeler netice verdi. Platform yekilileri Türkiye’nin taleplerini kabul edince Instagram’a erişim yasağı kalktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu gelişmeyi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyurdu. Sosyal medya platformuna 2 Ağustos’ta erişim yasağı getirildiğini anımsatan Uraloğlu, görüşmelerde Instagram yetkililerinin özellikle katalog suçlar çerçevesindeki talepleri karşılama ve kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü verdiğini söyledi. Uraloğlu bu nedenle erişim engelini kaldırma kararı verildiğini söyledi.

UYARI YAPILMADAN KAPATILMAYACAK

Katalog suçlar başta olmak üzere birçok konuda bazı hassasiyetlerin platform yetkililerine aktarıldığını ve görüşmelerde belli karar alındığını ifade eden Uraloğlu, katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin derhal kaldırılmasının sağlanacağını söyledi. Uraloğlu, şöyle devam etti: “Bu kapsamda Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirilecektir. Kullanıcı hakları ve hesap güvencesi noktasında ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar tekrar erişime açılacak. Silinen hesaplarla ilgili vatandaşlarımızın hakları gözetilerek adil bir uygulama süreci yönetilecektir."

Terör propagandası engellenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun terör konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğini söyledi. Uraloğlu, “PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içeriklerin Meta platform tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Bu düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik de önemli önemli mesafeler katedilmiştir ve yakın zamanda da Meta platform yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılımlı ve üst düzey bir ziyaretinin olacağını da bu vesileyle bildirmek isterim" dedi.







