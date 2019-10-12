Gündem YPG/PKKlıların saldırısında şehit olmuştu Tabutuna kızının düğünde giyeceği takım elbise bırakıldı
MARDİN BARIŞ PINARI HAREKATI

Nusaybin'de YPG/PKK'lıların saldırısında şehit olmuştu: Tabutuna kızının düğünde giyeceği takım elbise bırakıldı

YPG/PKK'lıların saldırısında şehit olmuştu: Tabutuna kızının düğünde giyeceği takım elbise bırakıldı

YPG/PKK'lı teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen, TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir'in cenazesi defnedildi. Cenazede, Demir'in kızının düğününde giymek için aldığı takım elbisesi tabutun üzerine konuldu.

Haber Merkezi AA
Mehmet Şirin Demir'in kızının düğününde giymek için aldığı takım elbisesi tabutun üzerine konuldu.
Mehmet Şirin Demir'in kızının düğününde giymek için aldığı takım elbisesi tabutun üzerine konuldu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in (50) cenazesi toprağa verildi.

YPG/PKK'lı teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: 8 şehit 35 yaralı
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YPG/PKK'lı teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: 8 şehit 35 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit olan TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir'in cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Molla Ahmet Camisi'ne getirildi.

AA
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit olan Mehmet Şirin Demir için cenaze namazı kılındı.

Bebek katilleri
DÜNYA
Bebek katilleri

Cenazede, Demir'in kızının düğününde giymek için aldığı takım elbisesi tabutun üzerine konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Demir'in naaşı Hacılar Mezarlığı'nda gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla defnedildi.

AA
Kılınan cenaze namazının ardından Demir'in naaşı Hacılar Mezarlığı'nda gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla defnedildi.

Demir'in, ilçede esnaf olduğu öğrenildi.

  • Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi yaralanmıştı.

Akçakale'ye havan topu düştü: Basın mensuplarının kaldığı otelin yakınına hava topu atıldı
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Şehit Uzman Çavuşun eşi: Benim düğünüm var, ben onurluyum
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Şehit Uzman Çavuşun eşi: Benim düğünüm var, ben onurluyum
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin eşi Gülseren Bebek, yakınları tarafından teselli edildiği sırada, 'Ben onurluyum, benim düğünüm var, hoş geldiniz. Onurluyum, ben ağlamayacağım. Allah'ıma şükürler olsun.' dedi.


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