YPG/PKK'lıların saldırısında şehit olmuştu: Tabutuna kızının düğünde giyeceği takım elbise bırakıldı

Şehit Uzman Çavuşun eşi: Benim düğünüm var, ben onurluyum

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin eşi Gülseren Bebek, yakınları tarafından teselli edildiği sırada, 'Ben onurluyum, benim düğünüm var, hoş geldiniz. Onurluyum, ben ağlamayacağım. Allah'ıma şükürler olsun.' dedi.