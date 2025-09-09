YSK'dan 'CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi' kararı

Yeni Şafak
17:169/09/2025, Salı
G: 9/09/2025, Salı
Yeni Şafak
YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceğine ve Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu’na, 24 Eylül’de yapılacak CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılıp yapılamayacağını, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliği nedeniyle de Kongre’ye ilişkin iş ve işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilip edilmeyeceğini sordu.


Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılabileceğine, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine karar verdi.




