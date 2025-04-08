Yüksel Arslan İYİ Parti’ye geri dönüyor

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakınlığı ile bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, bir yıl önce istifa ettiği İYİ Parti’ye dönüyor. Arslan’a rozetini yarın Meclis Grubu’nda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu takacak. Arslan 2024’te partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı desteklememesi ve başka bir aday çıkarmasından dolayı partisinden istifa etmişti. Arslan, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, ‘‘İYİ Parti’den seçildim. Oraya yeniden dönüyorum. Böyle bir karar aldım. Allah utandırmasın’’ dedi.