Yüzde 20’nin altındayız

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adayı olarak mayısta ulaştığı yüzde 48 oyu başarı olarak sunmasına karşın değişimciler tersini savunuyor.

Değişimcilerin iddiasına göre yaptırdıkları anketlerde CHP’nin her seçimde aldığı yüzde 25 oyu eriyor. CHP’den İYİ Parti’ye yüzde 3, TİP’e yüzde 1 ve HDP’ye yüzde 2 kayma yaşandığı belirtiliyor. ‘Kalelerimizde bile oylarımız eridi’ diyen değişimciler, CHP’nin son 30 yılın en düşük oy seviyesinde olduğunu savunuyor.