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Yüzde 20’nin altındayız

4-5 Kasım’daki 38. Olağan Büyük Kurultay’a gün sayan CHP’de partinin oy oranı üzerinden de tartışmalar yaşanıyor.

Mehmet Güney
04:00 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Merkezi

CHP Genel Merkezi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adayı olarak mayısta ulaştığı yüzde 48 oyu başarı olarak sunmasına karşın değişimciler tersini savunuyor.


30 YILIN DİBİNDE

Değişimcilerin iddiasına göre yaptırdıkları anketlerde CHP’nin her seçimde aldığı yüzde 25 oyu eriyor. CHP’den İYİ Parti’ye yüzde 3, TİP’e yüzde 1 ve HDP’ye yüzde 2 kayma yaşandığı belirtiliyor. ‘Kalelerimizde bile oylarımız eridi’ diyen değişimciler, CHP’nin son 30 yılın en düşük oy seviyesinde olduğunu savunuyor.


#politika
#CHP
#anket
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