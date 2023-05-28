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Zafer İşareti yapan Fatih Portakal ve HDP'li sandık kurulu üyesine suç duyurusunda bulunuldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullandığı zarfı sandığa atarken "zafer işareti" yapıp fotoğraf çektiren sunucu Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

17:13 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Zafer işaretiyle poz veren Fatih Portakal'a suç duyurusunda bulunuldu

Zafer işaretiyle poz veren Fatih Portakal'a suç duyurusunda bulunuldu

AK Parti adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken seçim propagandası niteliğinde "zafer işareti" ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti.



Zafer işareti ile poz veren Portakal'a ve HDP'li sandık kurulu üyesine suç duyurusu


İzmir'in Seferihisar ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanan Fatih Portakal, zarfı sandığa atarken "zafer işareti" yapıp fotoğraf çektirdi. Fatih Portakal'a ve pozuna eşlik eden HDP'li sandık kurulu üyesi Y.D. 'ya avukat Arif Yeğen, seçim propagandası yapılması nedeniyle AK Parti adına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.






AK Partili seçmene hakaret eden küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu destekçilerinden güzelleme paylaşımları gelmeye devam ediyor
AK Partili seçmene hakaret eden küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu destekçilerinden güzelleme paylaşımları gelmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Türkiye bugün sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile provokatif paylaşımlar yapılmaya başlandı. 14 Mayıs seçimleri için halkın nabzını tutan bir YouTube kanalında skandal bir olay yaşanmıştı. Röportajda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadına tepki gösteren yaşlı bir kadın, ağır hakeretler ederek gündeme düştü. Küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu'nun seçmeni büyük destek verirken bu seviyesizce hareket meşrulaştırılıyor. Şahısla fotoğraf çekilenler, seçimlerin ikinci turunda görsellerini büyük bir gururla paylaşmaya devam ediyor.


#Fatih Portakal
#HDP
#Zafer İşareti
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