Yüz binlerce adayın başvuru yaptığı 2025 hac ibadetinin kura çekimi için geri sayım sona erdi. Kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları sabah saatlerinde çekilmişti. Şimdi ise hacı adayları sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte, e-Devlet hac kura çekimi sonuçları sayfası...

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 849 bin 584 hacı adayının heyecanla beklediği 2025 yılı hac kuraları Ankara’da çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda elektronik ortamda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hacı adaylarının gerçekleştirdikleri ön kayıtların ardından, 2025 yılı hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. Hacı adayları “Hac İşlemleri” dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.

HAC KONTENJAN SAYISI 84 BİN 942

Başkan Eraş, bu yıl 159 bin 798 vatandaşın ön kayıt yaptırdığına işaret ederek, “Geçmiş yıllardan kayıtları devam eden vatandaşlarımızla birlikte bugün kuraya girecek sayı 1 milyon 849 bin 584’tür. Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan ise 84 bin 942’dir. Kurada adı çıkan kardeşlerimiz, bu seneki hac için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin.” diye konuştu.

Vatandaşların uzun yıllar kuralarının çıkmasını beklediğini dile getiren Başkan Erbaş, mevcut imkan ve sınırlılıklar çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti, ancak kura yoluyla gerçekleştirebildiklerini belirtti.







