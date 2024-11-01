2025 hac tarihleri merak ediliyor. Hac kurası ile kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları kayıt işlemlerini 04 Kasım 2024 Pazartesi gününden itibaren yapabilecek. Peki, hacca ne zaman gidilecek?

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 849 bin 584 hacı adayının heyecanla beklediği 2025 yılı hac kuraları Ankara’da çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda elektronik ortamda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

2025 YILINDA HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?

Remzi Bircan, İlk hac kafilesinin 29 Nisan 2025 tarihinde, son kafilenin ise 31 Mayıs 2025'te mübarek beldelere ulaşacağını ifade etti. Bircan, Hac farizasının yerine getirilmesinin ardından 11 Haziran'da yurda dönüşlerin başlayacağını duyurdu.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hacı adaylarının gerçekleştirdikleri ön kayıtların ardından, 2025 yılı hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. Hacı adayları “Hac İşlemleri” dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.







