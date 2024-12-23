Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Peki, Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 8 ilde toplam 67 bin 527 adayın katılımıyla bu hafta sonu düzenlendi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı) 21 Aralık’ta gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat), İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-İdari Yargı) ise 22 Aralık Pazar günü yapıldı.

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı Sınavlarının sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde erişime açılacak.

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak olup ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacak.







