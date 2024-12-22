Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sınavı hafta sonu yapıldı. Sınava giren adaylar tarafından Adalet Bakanlığı Sınavları soruları ve cevapları için araştırmalar hız kazanmıştı. Adalet Bakanlığı Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı sınavı soru ve cevap anahtarı erişime açıldı.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Adalet Bakanlığı Sınavlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları’nın (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10’u) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Aralık 2024 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 1 Ocak 2025 tarihi saat 23.59’da sonlanacaktır.''

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 1 Ocak 2025 tarihi saat 23.59’da sonlanacak.

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı Sınavlarının sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak olup ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.



