Halka tatlısı
Evde de halka hamurunu kolayca hazırlayabileceğiniz pratik bir ev yapımı halka tatlısı tarifi paylaşacağız. İşte, tatlıcılardaki lezzeti aratmayan halka tatlısı tarifi, malzemeleri ve kalorisi ile tüm detaylar…
HALKA TATLISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
1 Türk kahvesi fincanı yoğurt
1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ
1 Türk kahvesi fincanı süt
1 adet yumurta
1 su bardağı+1 yemek kaşığı un
1 su bardağı irmik
1 çay kaşığı kabartma tozu
Şerbeti İçin;
1 su bardağı su
1 su bardağı şeker
HALKA TATLISI YAPILIŞI
İlk önce şerbetini hazırlayalım.
Küçük bir tencereye su ve şekeri alalım.
Şerbetimizi bir kenara alıp soğumasını bekleyelim.
Karıştırma kabına tüm hamur malzemelerini alalım.
Güzelce çırpalım.
Kaşığa yapışan bir hamur elde edelim.
Sıkma torbasının içine bu hamuru yerleştirelim.
Kısık ateşte ılıttığımız yağımıza hamuru halka şekli yaparak sıkalım.
Her iki tarafını da kızarttıktan sonra soğuk şerbetin içine atalım.
3-4 dakika kalması yeterlidir.
Afiyet olsun...
HALKA TATLISI PÜF NOKTALARI
En önemli püf noktası kızarttığınız yağın çok kızgın olmaması.
Çok kızgın yağda kızartırsanız, hamur hemen kızarır ve içi pişmez.
BİR ADET HALKA TATLISI KAÇ KALORİDİR?
1 adet orta büyüklükte tulumba tatlısı (130 kcal) yedikten sonra, 130 ml su (1 çay bardağı) içmeniz gerekiyor. 1 porsiyon revani (350 kcal) yedikten sonra, 350 ml su (yaklaşık 1,5 su bardağı) içmeniz gerekiyor.