Şekerpare tarifi ile en sevilen şerbetli tatlılardan biri olan şekerpare, evde kolayca yapılır. Üstelik çok da ekonomik bir tatlı olan şekerparenin ağızda dağılmasının ve şerbetini iyice çekmesinin sırrı, tatlı ve şerbetin sıcaklıklarının iyi ayarlanmasıdır. İşte “Şekerpare nasıl yapılır?” diyenler için nefis şekerpare yapımı ve malzemeleri..