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Sevilen sokak lezzeti halka tatlısını evinizde de yapabilirisiniz

Çıtır çıtır damak çatlatan tadıyla halka tatlısı eskilerden gelen ve yeri hiç dolmayan şerbetli sokak tatlılarımızdan biridir. Halka tatlısı tarifi şerbetli tatlı severlerin merak ettiği bir konu oldu. Sokakta satılan bu lezzetli tatlıyı evinizde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, dışı çıtır çıtır olan halka tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte nefis halka tatlısı tarifinin ayrıntıları...

08:33 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:02 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Halka tatlısı

Halka tatlısı

Evde de halka hamurunu kolayca hazırlayabileceğiniz pratik bir ev yapımı halka tatlısı tarifi paylaşacağız. İşte, tatlıcılardaki lezzeti aratmayan halka tatlısı tarifi, malzemeleri ve kalorisi ile tüm detaylar…

HALKA TATLISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 Türk kahvesi fincanı yoğurt

1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ

1 Türk kahvesi fincanı süt

1 adet yumurta

1 su bardağı+1 yemek kaşığı un

1 su bardağı irmik

1 çay kaşığı kabartma tozu

Şerbeti İçin;

1 su bardağı su

1 su bardağı şeker

HALKA TATLISI YAPILIŞI

İlk önce şerbetini hazırlayalım.

Küçük bir tencereye su ve şekeri alalım.

Şerbetimizi bir kenara alıp soğumasını bekleyelim.

Karıştırma kabına tüm hamur malzemelerini alalım.

Güzelce çırpalım.

Kaşığa yapışan bir hamur elde edelim.

Sıkma torbasının içine bu hamuru yerleştirelim.

Kısık ateşte ılıttığımız yağımıza hamuru halka şekli yaparak sıkalım.

Her iki tarafını da kızarttıktan sonra soğuk şerbetin içine atalım.

3-4 dakika kalması yeterlidir.

Afiyet olsun...

HALKA TATLISI PÜF NOKTALARI

En önemli püf noktası kızarttığınız yağın çok kızgın olmaması.

Çok kızgın yağda kızartırsanız, hamur hemen kızarır ve içi pişmez.

BİR ADET HALKA TATLISI KAÇ KALORİDİR?

1 adet orta büyüklükte tulumba tatlısı (130 kcal) yedikten sonra, 130 ml su (1 çay bardağı) içmeniz gerekiyor. 1 porsiyon revani (350 kcal) yedikten sonra, 350 ml su (yaklaşık 1,5 su bardağı) içmeniz gerekiyor.



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