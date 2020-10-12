Elinde kemane dilinde türkü: Sesiyle gönülleri fetheden Eren, müzik için köy köy geziyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Eren Yavuz, 7’inci sınıf öğrencisi. Yaşından beklenmedik bir performans ile hem kabak kemane çalan hem de türkü söyleyen Eren, adeta kulakların pasını silip dinleyenler mest ediyor. Çok küçük yaşlarda müzikle tanışan ve kendi uğraşlarıyla bugünlere gelen Eren, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarla gönülleri fethediyor. Eren şimdilerde müzik için köy köy geziyor.

OYNAT 04:13 Sesiyle gönülleri fetheden Eren, müzik için köy köy geziyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Eren Yavuz, kendi uğraşlarıyla öğrendiği kabak kemane ile hem çalıyor hem söylüyor. Mahalli müzisyen araştırmacısı ve müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu ile köy köy gezen Eren, bilinmeyen türküleri öğrenip kendini geliştiriyor. Hedefinde tıp ya da diş hekimliği olan Eren, küçük halk müzik sanatçısı olarak şimdiden gönülleri fethetti.

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İşte benim enstrümanım dedim

Müzik kulağını babasından aldığını söyleyen Eren, hikâyesini şu şekilde anlattı: “Babam evde bağlama dersi alırken bende hevesle elime almışım küçük curamı tellerine vurup söylemeye başlamışım. Zamanla anlamlı notalar ve sesleri bir araya getirmeye başlamışım. Sonrasında babam bana göre bir bağlama yaptırmış ve onunla birlikte kursa yazdırmaya götürmüş. Henüz okula başlamadığım için bağlama hocası “Birinci sınıfa başlasın okuma-yazma öğrensin öyle başlayalım” demiş. Bir süre okula başlamayı beklemişim ve birinci sınıfa başlayıp okuma-yazma öğrenince rahmetli İsmail Akdağ hocamla 5 yıl boyunca süren bağlama derslerim başlamış oldu. Bu arada bir yıl kadarda keman dersi aldım hocamdan.10 yaşında kabak kemane ile tanıştım ve işte benim enstrümanım dedim ve aldım elime çalmaya çalıştım. Kabak kemane ile ilgili herhangi bir eğitim-kurs almadım.”

Eren Yavuz ve Emre Dayıoğlu

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Büyük ustaları dinleyerek öğrendi

Profesyonel bir eğitim almadan İhsan Mendeş, Uğur Önür, Hüseyin Yalçın ve Cafer Nazlıbaş gibi büyük ustaları hem dinleyip hem de izleyerek kabak kemaneyi çalmayı öğrenen Eren, bu aralar piyano, nota ve şan dersleri alıyor.

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Kültür projelerinde yer almak istiyor

2019 yılının Ağustos ayında Çanakkale’nin Çan ilçesinde Etili Müzik Köyü’ne katılan Eren’in çalışmaları sosyal medyadan paylaşılınca mahalli müzisyen araştırmacısı ve müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu’nun dikkatini çekmiş. Bu yaz tatilinde de Dayıoğlu ile birlikte Kaş’ta çalışmalar gerçekleştiren kültürümüze hizmet edecek her türlü projede yer almaya hazır.

Eren, yöresel türküleri ve kendi müzik aletleri ile mahalli müzisyenlerle.

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Müzik temel ihtiyaçlarımızdan biri

İnsanların temel ihtiyaçlarından birinin müzik olduğuna değinen Eren, “Müzik yapmazsam kendimi eksik hissediyorum. Benim hedefim; ortaöğretim bitirdikten sonra Fen Lisesi’ni kazanmak. Fen Lisesi’nden sonra tıp ya da diş hekimliği okumak istiyorum. Müzik benim hayatımla hep paralel gidecek. Meslek olarak seçer miyim bilmiyorum. Çünkü müziği meslek olarak seçmek beni korkutuyor. Ayrıca illaki müzikle alakalı bir meslek seçecek olursam bu mutlaka akademisyenlik olur” dedi.

Eren Yavuz ve Emre Dayıoğlu

Eren’in anne ve babası da oğullarının müzikle ilgilenmesinden dolayı hayli mutlu. Çocuklarının yeteneğinin ortaya çıkmasında ellerinden geleni yapan Yavuz ilesi, Eren’le gurur duyuyor ve her zaman destekçileri.