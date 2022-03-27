​200 hasta hayata döndü ​

Kovid-19 geçiren hastalarda solunum ve fiziksel işlev bozukluğu şikayetleri gelişiyor. Uzmanlar, özellikle uzun süre yoğun bakım ünitelerinde kalan hastaların kas kuvvetinde azalma, yürüme ve denge sorunları ile akciğer ve kalbin çalışma kapasitesinde problem gözlendiğine işaret ediyor. Bazı hastaların eski sağlıklı günlerine kavuşabilmesinin aylarca sürdüğünü belirten Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nden Doç.Dr. Hülya Şirzai, hasarın en aza indirilmesi için fizik tedavi programı geliştirdiklerini söyledi. Tıp dünyasının Kovid-19 tedavisine ayırdığı mesaiden daha fazlasını virüs sonrası rehabilitasyona harcadığını kaydeden Şirzai, “Geliştirdiğimiz fizik tedavi odaklı program sayesinde Kovid-19’un yol açtığı problemlere odaklandık. Bu programda hastaların kalp, solunum ve fiziksel fonksiyonlarını tam anlamıyla geri kazanarak, yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefledik. Şu ana kadar virüs dönemini ağır geçiren 200 hasta bu programdan yararlanarak, sağlıklı bir şekilde gerek iş gerek sosyal hayata dönebildi” dedi.

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5 ALANDA DEĞERLENDİRME

Virüsün ileri yaş, obezite ve organ yetmezliği olan hastaları daha ağır etkilediğini söyleyen Şirzai, bu hastalarda multidisipliner bir rehabilitasyon yaklaşımı gerekiyor. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz program sayesinde hastaları günlük yaşam becerilerinden, bilişsel fonksiyonlarına 5 alanda değerlendiriyoruz. Hastaların günlük yaşam aktiviteleri ve fiziksel işlevlerinin uzun süreli yatak istirahati, mekanik ventilasyon ve bazı durumlarda sakinleştirici kullanımı nedeniyle bozulduğu için rehabilitasyon programına dahil ediyoruz” diye konuştu.

FONKSİYON DÜZEYİ BELİRLENİYOR

Dr. Şirzai sözlerini şöyle sürdürdü: “Hastalara 6 dakikalık yürüme testi gibi özel testler uygulayarak fiziksel fonksiyonların düzeyini belirliyoruz. Yoğun bakımda kalan kişilerde 6 ayda kısıtlayıcı pulmoner bozukluk ile ventilatöre bağlı nefes alan kişilerde akciğer hasarı görülebiliyor. Bu sorunların çözümü için solunum rehabilitasyonuyla destek veriyoruz. Fiziksel işleve yönelik denge ve yürüme eğitimlerinde robotik teknolojilerden yararlanıyoruz. Uyku kalitesi, beslenme ve ruh hali sorunlarının çözümünde ise ağrı tedavileri, beslenme desteği, ozon tedavisi sunuyoruz.”