2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

Bu hafta Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor… Bu haftanın başından beri tıp, fizik ve kimya alanlarında ödüller sahiplerine verilirken bugün de edebiyat kategorisinde ödülün kazananı açıklandı. Ödül ABD’li şair Louis Glück’e verildi.

Tartışma yaratmıştı

Dünyanın en köklü ödüllerinden olan Nobel’de edebiyat kategorisi son yılların en tartışmalı ödül kategorisi halini aldı. 2018 yılında edebiyat ödülleri öncesinde bir seks ve taciz skandalının yaşandığı İsveç Akademisi’nde tören ertelenmiş ve Leh yazar Olga Tokarczuk ödülünü 2019 yılında almıştı. 2019 yılının kazananı ise Avusturyalı yazar Peter Handke uluslararası kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştı.

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Balkan Savaşları sırasında Sırpları desteklediğini her fırsatta dile getiren ve Sırbistan’ın işlediği savaş suçları yüzünden özür dilemeyen Handke’ye ödül verilmesi büyük tepki çekmişti. Başta Türkiye, Arnavutluk ve Bosna Hersek olmak üzere birçok ülkede Nobel Ödül Töreni’ne katılmama kararı almıştı.

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