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KÜLTÜR SANAT

64 yıl sonra bir ilk: 2020 Nobel Ödül Töreni bu yıl gerçekleşmeyecek

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak görülen ve 1956'dan beri her yıl aralık ayının ikinci haftasında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Nobel Ödül Töreni’nin bu yıl salgın nedeniyle gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2020 Nobel Ödül Töreni, korona virüs pandemisi nedeniyle 64 yıl sonra iptal edildi.

Ödülleri dağıtan Nobel Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ödüle layık görülenlerin açıklanacağı ancak ödüllerinin ‘yeni bir şekilde’ takdim edileceği belirtildi.

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Kazananların kendi ülkesinde ya da ülkelerinin elçiliklerinde ödülü alması gibi formüller üzerinde durulduğu kaydedildi.

Ödüller dijital ortamda verilecek

Nobel Ödül Töreni, 1956’dan bu yana ilk kez pandemi nedeniyle iptal edildi. Her yıl aralık ayının ikinci haftasında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle sahiplerini bulan Nobel ödüllerinin bu yıl dijital ortamda verileceği belirtiliyor.

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Salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirlenen törende her sene 6 dalda Nobel ödülü veriliyordu. Ödülleri dağıtan Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten yaptığı açıklamada, “Pandemi, insanlık için büyük bir kriz aynı zamanda Nobel Vakfı’nın karşı karşıya kaldığı sorunların daha da önemli hale geldiği anlamına geliyor. Bu yüzden insanlara bilimin önemi hatırlatılacak” açıklamasını yaptı.

Nobel Ödül Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’daki varlığını protesto amacıyla iptal edilmişti.

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