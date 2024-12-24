2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık'

Oxford Sözlüğü, 6 aday sözcük arasından 37 binden fazla kişinin katılımıyla yılın kelimesini belirledi. Sosyal medyayı eğlencelik ve gereksiz kullanma ile beyni uyuşturan içeriklerin sonsuza kadar kaydırılarak izlenmesini ifade eden "beyin çürümesi", bir senenin eğilimlerini ve ruh halini niteleyen yılın kelimesi seçildi. İngilizcesi "brain rot" olan kelimenin sözlük anlamı, "Önemsiz ve zorlayıcı olmayan içeriklerin aşırı tüketimi sonucu kişinin zihinsel durumunun ve entelektüel halinin bozulması" olarak tanımlandı.