2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık'

TDK'nın başlattığı ve 1 milyon kişinin katıldığı oylamada, 2024 yılının kelimesi, 'kalabalık yalnızlık' seçildi. Kurum, sosyal medya ve dijital teknolojilerin 'sözde' kalabalıkları artırdığını, buna karşı toplumsal bağların zayıflamasıyla yalnızlığın arttığı değerlendirmesini yaptı.
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi'nin iş birliğiyle '2024 yılının kelimesi/kavramı' için başlattığı oylama sonucunda 'kalabalık yalnızlık' seçildi. Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen 7 kelime ve kavram, Türk Dil Kurumu internet sitesinde halk oylamasına sunuldu. Oylamaya değer bulunan kelimeler 'kalabalık yalnızlık', 'merhamet', 'yabancılaşma', 'algoritma', 'yozlaşma', 'yapay zeka' ve 'dijital yorgunluk' olarak belirlendi. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında '2024 yılının kelimesi' olarak 'kalabalık yalnızlık' kavramının seçildiği açıklandı.
YALNIZ HİSSEDENLERİN SAYISI ARTTI
Değerlendirme Kurulu, "2024 yılında, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini gösteren araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Birbirlerinin zıddı gibi duran, teklik ifade eden 'yalnızlık' ile çokluk ifade eden 'kalabalık' aynı anda var olabilmektedir" değerlendirmesini yaptı. Araştırmaların sosyal medya ve dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla insanların kendilerini daha yalnız hissetmeye başladıklarını gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
TAKİPÇİ SAYISI ÖNEM KAZANDI
"Sosyal medya ortamında takipçi, beğeni sayılarının önem kazanması, sözde 'kalabalık' bir ortam oluşturulması yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini artıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Dijital dünyanın gelip geçici ilişkiler önermesi, yalnızlık hissini derinleştirmektedir. Diğer yandan hayatın giderek artan hızı, artan insan hareketliliğiyle birlikte toplumsal bağların zayıflamasıyla bağ kurmakta zorlanan bireyler, kendilerini kalabalıklar içinde yalnız hissetmektedirler. Aynı ev içinde aile bireylerinin olması, aynı yemek masasında yalnız hissetmeyi engellememektedir."
Oxford'un seçimi 'beyin çürümesi'
- Oxford Sözlüğü, 6 aday sözcük arasından 37 binden fazla kişinin katılımıyla yılın kelimesini belirledi. Sosyal medyayı eğlencelik ve gereksiz kullanma ile beyni uyuşturan içeriklerin sonsuza kadar kaydırılarak izlenmesini ifade eden "beyin çürümesi", bir senenin eğilimlerini ve ruh halini niteleyen yılın kelimesi seçildi. İngilizcesi "brain rot" olan kelimenin sözlük anlamı, "Önemsiz ve zorlayıcı olmayan içeriklerin aşırı tüketimi sonucu kişinin zihinsel durumunun ve entelektüel halinin bozulması" olarak tanımlandı.