AFAD gün ve saat verdi: Çok şiddetli olacak

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgi ve yapılan değerlendirmelere göre; 24 Aralık Salı günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli; Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı şiddetli sağanak beklendiği belirtildi.

Muğla'da şiddetli ve yer yer aşırı şiddetli, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.