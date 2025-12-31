Yeni Şafak
52 yıl kesinleşmiş hapsi olan şahıs Sakarya’da yakalandı

17:0531/12/2025, Çarşamba
SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE, 60 AYRI SUÇ KAYDI VE 52 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN Ö.Ö., JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde, 60 ayrı suç kaydı ve 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Ö.Ö. (45) yakalandı. Yapılan incelemede, şahsın 60 adet suç kaydı bulunduğu ve hakkında 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

