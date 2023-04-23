Alerji sezonu açıldı

Polenlerin artmasıyla birlikte ortaya çıkan alerjiler yaşam kalitesini düşürüyor. Haziran ayının ilk haftalarına kadar süren mevsimsel alerjik hastalıklar, öksürük, nefes darlığı, hırıltı, burun akıntısı, hapşırık atakları, burun tıkanıklıkları, gözlerde kaşınma ve yanma, kızarıklık vücutta kaşıntı gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Alerjik sorun yaşayanların baharın gelişine sevinemediğini belirten İstanbul Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Ferda Çelik , bu kişilerin baharın tüm güzelliğini alerjik nezle, alerjik göz nezlesi, alerjik astım, ürtiker, egzama, gıda alerjileri ve alerjik şok gibi hastalıklarla geçirdiğini anlattı. Çelik, mevsimsel alerjik hastalıklarla mücadele yollarını sıraladı.

1- RİNİT VARSA SABAH DIŞARI ÇIKMAYIN

Alerjenler hava yolu ile burnun iç dokusuna yapışarak iltihaplanmaya yol açıyor. Bu hastalarda burun tıkanıklığı, burunda akıntı, gözlerde kaşıntı, sulanma, boğazda kaşıntı, öksürük, baş ağrısı, göz altlarında morluk gelişebilir. Bu şikâyetleri olan hastaların sigara içilen, tozlu ortamlarda bulunmamaları, dışarı çıkacaklarsa maske, gözlük kullanmaları, eve gelindiğinde duş almaları, özellikle polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde dışarıda olmamaları gerekiyor.

2- ASTIM VARSA PENCEREYİ KAPATIN

Alerjenler hava yolu ile akciğerlerde iltihaplanmaya neden oluyor. Nefes almada zorluk, öksürük, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma veya ağrı şikayetleri ortaya çıkan kişilerin sigara ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınmaları, tozlu ortamdan korunmaları gerekiyor. Dışarı çıkmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmemeli, çamaşırlar kapalı ortamda kurutulmalı, yatarken pencereler ise kapalı olmalı.

3- KONJONKTİVİT GÜNEŞTEN SAKINMALI

Alerjenlerin gözde iltihaplanmaya neden olmasıyla gözde yanma, göz kapaklarında sulanma oluşuyor. Bu şikayetler oluştuğunda polenlerin yoğun olduğu ve güneş ışınlarının dik olduğu gündüz saatlerinde güneşe çıkmamaları, dışarı çıkarken güneş gözlüğü, şapka, şemsiye kullanmaları, polen filtresi olan klimaların kullanılması, sigara dumanından ve tozlu ortamlardan kaçınmaları gerekiyor.

SPREY VE DAMLA TEDAVİSİ

Bahar alerjileri yaşayanlar için tanı ve tedavi konusunda bilgi veren Çelik, “Hastaların öncelikli olarak hekime başvurması gerekiyor. Hastalık öyküsü değerlendirildikten sonra burun, gözler ve solunum sistemi muayene edilmeli. Tanıyı desteklemek için yetişkin alerji testleri, spesifik serum IgE düzeyi tayinleri yapılabilir. Deri testinde alerjenin çok ince bir iğne ve enjektör yardımıyla deri içine verilmesiyle uygulanır. Tanı konduktan sonra hastalara ilaç tedavisi, burun spreyleri ve göz damlaları başlanır. Eğer hasta bu tedavilere dirençliyse aşı tedavisi İmmünoterapi denen alerji aşısı yapılabilir” diye konuştu.

Mevsimsel alerjilerde 3 farklı tedavi seçeneği var

1-Korunma tedavisi, hastalığa neden olan alerjenlerden uzak durma ve korunma tedbirlerinin alınmasıyla sağlanır.

2-İlaç tedavisinde; ağız yoluyla verilen ilaçlar, burun spreyleri ve göz damlaları kullanılır.

3-Aşı tedavisinde ise immünoterapi denen alerji aşısı kullanılır. Koldan cilt altına enjeksiyon şeklinde yapılır. Diğer tedavilerle yeterli sonuç alınamayan hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Hastada en az iki mevsim veya 6 ay alerji bulguları varsa aşı düşünülebilir.







