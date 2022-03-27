Alerjiye karşı şapka takın

Alerji Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, ağaçların çiçek açmasıyla etrafa saçılan polenlerin alerjik reaksiyonları artırdığına işaret ederek, “Bahar alerjileri kişilerin yaşam kalitesini bozuyor. Alerjik bulgular nedeniyle hastalar iyi uyuyamazken, yorgunluk ve halsizlik de baş gösteriyor” dedi.
- Akçay, “Alerjiyle mücadelede başarılı olmak için başınıza şapka, gözlerinize polen girmesini önlemek için güneş gözlüğü takabilirsiniz. Özellikle bahar aylarında dışarıya çıkılırken maske kullanımı ve gözlerin yan kısımlarını da örten güneş gözlükleri kullanmak, bahar alerjisini kontrol etme aşamasında etkili” dedi.