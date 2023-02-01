Ankara’da geleneksel müzik rüzgârı esecek

İsrail yapımı Fauda dizisinin yeni sezonu, başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkede en çok izlenenler listesinde. Filistinlilerin arasına tam bir Arap gibi karışan İsrail Savunma Kuvvetleri’nden özel bir birimin hikayesini anlatan dizi, İsrail saldırılarını aklıyor. Son bölümde “Ölüyoruz, binayı bombalayın” diyen ajanlarına, “Yapamayız, içeride siviller olabilir” diyaloğu ise herkesi acı acı güldürdü.