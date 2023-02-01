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Hayat

Ankara’da geleneksel müzik rüzgârı esecek

CSO ADA Ankara, Geleneksel Müzik Serisi kapsamında bir konser serisi başlatıyor. Türk müziğinin gelenekselleşmiş ezgilerinden Osmanlı musikilerine, Yunus Emre’den Pir Sultan Abdal’a birbirinden değerli eserler dinleyicilerle buluşacak.

04:00 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CSO ADA Ankara, Geleneksel Müzik Serisi kapsamında bir konser serisi başlatıyor.

CSO ADA Ankara, Geleneksel Müzik Serisi kapsamında bir konser serisi başlatıyor.

CSO ADA Ankara, Geleneksel Müzik Serisi kapsamında bir konser serisi başlatıyor. Türk müziğinin gelenekselleşmiş ezgilerinden Osmanlı musikilerine, Yunus Emre’den Pir Sultan Abdal’a birbirinden değerli eserler dinleyicilerle buluşacak. İlk olarak Grammy ödüllü maestro Jordi Savall, 4 Şubat’ta sanatseverlere Osmanlı musikisinden bir derleme sunacak. 7 Şubat’ta ise Klasik Türk Müziği sanatçısı Selin Yücesoy Cumhuriyet dönemi bestekarlarının bilinmeyen ve repertuvara girmemiş eserlerini seslendirecek. Ay sonuna kadar sürecek konser serisine ilişkin detaylı bilgiler CSO ADA Ankara’nın web sitesinden edinilebilecek.


#CSO ADA Ankara
#Müzik
#Osmanlı Musikisi
1 saat önce
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Ankara’da geleneksel müzik rüzgârı esecek
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