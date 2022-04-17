​Antik ve sağlıklı besin: Kavılca buğdayı ​

Çağın kronik hastalıkları arasında önemli bir yer tutan diyabetin doğru diyet uygulamaları ile etkileri azaltılabiliyor. Beyaz unun kandaki şeker oranını hızla yükseltmesi diyabet hastalarının ekmek tüketiminin önünde en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada genetiği ile oynanmamış buğday türlerinin önemi anlaşılıyor. Anadolu topraklarının buğday çeşitliliği açısından son derece zengin olduğunu belirten Diyetisyen Nursel Keklik, genetiği değişmeden günümüze kadar gelebilen Kavılca buğdayının antik dönemden sofralara taşındığını söyledi.

Nursel Keklik

DİYABETLİLER TÜKETEBİLİR

Kavılca buğdayının 13 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu kaydeden Keklik, “Zengin içerikli kavılca buğdayına sofraların baş köşesinde yer verebiliriz. Bu buğdayın gluten miktarı, glisemik indeksi diğer türlere oranla daha düşük. Kan şekerini hızla yükseltmediği için diyabet hastaları da gönül rahatlığıyla tüketebilir. Lif içeriği de yüksek olan bu besin, sindirim sistemini olumlu etkiliyor. Tokluk hissi vererek kilo kontrolüne de yardımcı oluyor” diye konuştu. Kavılca buğdayının B1, B6 vitaminleri ile vücudumuzun bağışıklık ve sinir sistemine olumlu etki ettiğini söyleyen Keklik, “Genetiği değiştirilmiş buğday türlerine kıyasla vitamin, protein, mineral ve yağ asitleri açısından zengin. Daha sağlıklı bir beslenme için günlük beslenmenizde kavılca buğdayına yer verebilirsiniz” ifadelerini kullandı.