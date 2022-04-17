Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Antik ve sağlıklı besin Kavılca buğdayı
GENEL SAĞLIK

Antik ve sağlıklı besin: Kavılca buğdayı

Çağın kronik hastalıkları arasında önemli bir yer tutan diyabetin doğru diyet uygulamaları ile etkileri azaltılabiliyor. Beyaz unun kandaki şeker oranını hızla yükseltmesi diyabet hastalarının ekmek tüketiminin önünde en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Antik ve sağlıklı besin: Kavılca buğdayı ​
Arşiv

Çağın kronik hastalıkları arasında önemli bir yer tutan diyabetin doğru diyet uygulamaları ile etkileri azaltılabiliyor. Beyaz unun kandaki şeker oranını hızla yükseltmesi diyabet hastalarının ekmek tüketiminin önünde en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada genetiği ile oynanmamış buğday türlerinin önemi anlaşılıyor. Anadolu topraklarının buğday çeşitliliği açısından son derece zengin olduğunu belirten Diyetisyen Nursel Keklik, genetiği değişmeden günümüze kadar gelebilen Kavılca buğdayının antik dönemden sofralara taşındığını söyledi.

Nursel Keklik
Nursel Keklik

DİYABETLİLER TÜKETEBİLİR

Kavılca buğdayının 13 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu kaydeden Keklik, “Zengin içerikli kavılca buğdayına sofraların baş köşesinde yer verebiliriz. Bu buğdayın gluten miktarı, glisemik indeksi diğer türlere oranla daha düşük. Kan şekerini hızla yükseltmediği için diyabet hastaları da gönül rahatlığıyla tüketebilir. Lif içeriği de yüksek olan bu besin, sindirim sistemini olumlu etkiliyor. Tokluk hissi vererek kilo kontrolüne de yardımcı oluyor” diye konuştu. Kavılca buğdayının B1, B6 vitaminleri ile vücudumuzun bağışıklık ve sinir sistemine olumlu etki ettiğini söyleyen Keklik, “Genetiği değiştirilmiş buğday türlerine kıyasla vitamin, protein, mineral ve yağ asitleri açısından zengin. Daha sağlıklı bir beslenme için günlük beslenmenizde kavılca buğdayına yer verebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Minik Furkanın kahreden sonu

Minik Furkan'ın kahreden sonu

​Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi: 'Tek hayali vardı'
Bodrumda orman yangını

Bodrum'da orman yangını

​Bölge araç trafiğine kapatıldı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kurala uymayan gönderilsin

'​Biz de huzursuz ve rahatsızız.'

​Ömür Akkor'un yeni kitabı Efendimizin sofrasını anlatıyor.
İki yaşındaki Tulin'in feci ölümü

İki yaşındaki Tulin'in feci ölümü

Oyun oynadığı kamyonun altında can verdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus bombardımanı altında.

​Prof. Dr. Habil Şentürk Yeni Şafak'a konuştu.

​Gıdayı yazılımla güvenceye alalım.

​Başak Cengiz'in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı.

​Son durak ücretsiz mini market.

Dört yaşın üstündeki çocuklarda 2 saati geçmemeli.
Kanada'da çirkin saldırı

Kanada'da çirkin saldırı

Teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: Beş yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​sanatçılarla iftar programında konuştu.
'15 Temmuz istisnai bir tablo'

'15 Temmuz istisnai bir tablo'

TBMM Başkanı Şentop iş insanları ile iftarda bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.