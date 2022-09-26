Hayat Arapça Kitap Fuarına geri sayım
KÜLTÜR SANAT

Arapça Kitap Fuarı’na geri sayım

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı bu yıl yedinci kez 1-9 Ekim’de İstanbul Fuar Merkezi’nde okurlarla buluşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arapça Kitap Fuarı’na geri sayım
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29 ülkeden 250’yi aşkın yayınevini ağırlayacak fuarda 100’ü aşkın konferans, panel, okur-yazar buluşmaları, imza günleri, şiir dinletisi, konser, sergiler, tiyatro gösterisi ve sanat atölyesi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Fuarın sloganının “Sınırsız Bir Dünya” olduğunu duyuran fuar koordinatörü Muhammed Ağırakça “Ayrımcılığa, ırkçılığa karşı kültürel bir güç oluşturmak istiyoruz. Bu yumuşak gücü kullanarak dünyaya Türkiye’den bir mesaj vermek istiyoruz” dedi. Fuar, İstanbul Fuar Merkezi 3. Salon’da saat 10.00 ve 21.00 saatleri arası ziyaretçilerini ağırlayacak.

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