Attilâ İlhan Ödülü sahibini arıyor

Attilâ İlhan’ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacıyla düzenlen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’ni bu yıl 8. kez verecek. Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle düzenlenecek yarışmaya başvurular 17 Haziran’a kadar devam edecek. Yarışma kapsamında 2022 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü”; ayrıca yine 2022 yılında yayımlanan bir ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecek. Detaylara www.tilahan.org adresinden erişilebilir.