Kral Şakir’in galası çadır kentlerde

Kral Şakir’in yeni filmi “Kral Şakir: Mikrop Avcıları-Cumburlop”, galasını deprem bölgesindeki çadır kentlerde yapacak. 31 Mart’ta tüm Türkiye’de vizyona girecek olan film, 25-31 Mart tarihleri arasında deprem bölgesindeki çocuklara izlettirilecek. Kral Şakir’in karakter tasarımcısı Varol Yaşaroğlu, bir grup gazeteciyle yaptığı kahvaltılı basın toplantısında, deprem bölgesindeki çocuklar için yapacaklarını anlattı. Odaklarının çocuk olduğunu söyleyen Yaşaroğlu, deprem bölgesindeki çocukları hem eğlendirmek hem de eğitim vermek amaçlı hareket ettiklerinin bilgisini verdi.

BUNLAR DAHA BAŞLANGIÇ

Depremden etkilenen sekiz ilde gala yapmak için yola çıkacaklarını söyleyen Yaşaroğlu, her bölgeye kendileri gidemese bile Necati’yle Şakir’in çocuklarla buluşacağının müjdesini verdi. Kral Şakir’in çocuklar için motivasyon olacağının altını çizen Yaşaroğlu, “Aldığımız duyumlarda çocukların ruhsal olarak çok aç olduğunu öğrendik. Çocuğun da en büyük motivasyon kaynağı bu tür şeyler. Aileler bana Instagram’dan sürekli yazıyor; bir babanın yazdığından çok etkilenmiştim mesela. Deprem olmuş, akrabalarının yanına taşınmışlar. Sonradan eve gireceğini ve ailesine neyi kurtarmasını istediklerini sormuş. Çocuğu, Kral Şakir kitaplarını ve oyuncaklarını kurtarmasını istemiş. Kurduğu dünya tamamen Kral Şakir üzerine, ‘Bütün anılarım gitti’ demiş. O beni çok etkiledi. Bir çocuk da hiç konuşmuyor ve gülmüyordu. İmzalı kitabımı gönderdim. ‘İlk defa gülümsediğini gördük’ dediler. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bunlar daha başlangıç, sürdürülebilir bir şeyler yapmayı düşünüyorum” dedi.

HEDEF ON BİN ÇOCUK

Filmin ilk galası Osmaniye’de yapılacak. Maraş ve Antep’te çadır kentteki çocuk yoğunluğuna göre birden fazla seanslar düzenlenecek. Anne babaların da davetli olduğu galada, ailece eğlenceli vakit geçirecek olan çocuklar, filmin ardından karakterlerle sohbet etme imkanı bulacak. Bu süreçte yaklaşık 10 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Varol Yaşaroğlu, TOÇEV’le bölgedeki çocuklar için çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. Afet travma uzmanlarının önerilerine göre videolar ve “Deprem” isimli bir de kitap hazırlayacaklarının bilgisini veren Yaşaroğlu, bu içeriklerin sadece çadır kentlerdeki çocuklara özel yapılacağını vurguladı.

AKLA GELEN İLK KARAKTER

2016 yılından beri aralıksız olarak çizgi filmleri, sinema ve tv filmleriyle çocuklara eğlenceli ve eğitici içerikler sunan Grafi2000 yapımı Kral Şakir, Akademetre ile Türkiye çapında “Marka Bilinirliği” Araştırması gerçekleştirdi. 4-11 yaş grubu kız ve erkek çocuklar arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre çocukların yarıdan fazlası Kral Şakir’i izliyor. 100 çocuktan 94’ü ise aklına gelen ilk karakter olarak Kral Şakir’i söylüyor. İzlenme oranından daha çok kendilerini memnun eden kriterin içerikle ilgili olduğunu ifade eden Yaşaroğlu, “Grafi2000 olarak yıllarca oluşturduğumuz çocuk karakterlerinde eğitici içeriği eğlence ile birleştirmeye özen gösterdik. Araştırmada da bu sonucu görmekten mutluyuz. Çocuklar içeriklerimizin yüzde 74’ünü eğlenceli bulurken, yüzde 42.7’sini de eğitici ve öğretici buluyor” dedi.











