Hayat Bağırsak sağlığı turşudan sorulur
GENEL SAĞLIK

Bağırsak sağlığı turşudan sorulur

Turşu içinde bulunan yararlı bakteriler, bağırsak florasını zenginleştiriyor ve bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Beslenme ve diyet uzmanı Nur Ecem Ozman, salatalara tuz yerine az miktarda turşu eklenebileceğini söyledi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Bağırsak sağlığı turşudan sorulur
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Lezzetinin yanı sıra bağırsak sağlığına verdiği destekle turşu, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Ozman, turşu içerisinde bulunan yararlı bakterilerin bağırsak florasını zenginleştirdiğini, bunun da bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Salatalarınıza tuz yerine turşu serpiştirin
HAYAT
Salatalarınıza tuz yerine turşu serpiştirin
  • Turşu yaparken çürük olmayan sebze ve meyvelerin kullanılmasına da mutlaka özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatan Ozman, “Turşuda fermantasyon sırasında iyi bakteriler ürerken, sebze veya meyvelerin çürük kısımlarından yayılan zararlı bakteriler de çoğalarak bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebiliyor” diye konuştu.

Nur Ecem Ozman
Nur Ecem Ozman

Kabızlık şikayeti olanların salatalara tuz yerine az miktarda turşu eklemesini tavsiye eden Ozman, “Vücuda yüksek lif alımı kabızlığı önlüyor. Turşu ayrıca bağırsaktaki bakteriler tarafından sentezlenen K2 vitamini artırıyor. Bağırsak florasının bozulması anksiyete ve depresyon gibi mental hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Probiyotikler bağırsağın normal mikrobiyal dengesinin korunmasına katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

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