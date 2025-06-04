Bedavaya da var 50 TL'ye de var: İşte elektrikli araçlara özel şarj kampanyaları

Türkiye'de Kurban Bayramı'nın kutlanmasına sayılı günler kala elektrikli araç sahiplerine yönelik şarj ücretlerinde kampanya gerçekleştirildi.





Bayram, resmi tatil gibi dönemlerde ülkemizde seyahat oranı katlanıyor. Uçak, otobüs, tren veya kişisel aracıyla seyahat edecekler yollara çıkıyor.





ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN KAMPANYALAR BAŞLADI

Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren indirimli kampanyaları şarj şirketleri duyurdu.





İşte o kampanyalar...

TOGG - TRUGO

1000 liralık satın alınan Bayram Şarj Paketi'ne 2000 TL değerinde özül para ve turkuaz ya da kırmızı renkli tişört hediyesi veriliyor.





Kampanya 3-9 Haziran arasında gerçekleşecek ve ödül paralar 15 Haziran saat 23:59'a kadar kullanılabilecek.





ESTASYON

Estasyon şarj istasyonunu tercih eden elektrikli araç sahipleri hem AC hem de DC'de şarjlarını 5.99 TL kWh'tan gerçekleştirebilecek. Kampanya 5-9 Haziran 2025 tarihlerinde geçerli olacak.





BEEFULL

Beefull yaptığı kampanyayla 1 kWh elektriği 1 TL'den satışa sunuyor. 6-9 Haziran tarihleri arasında tüm DC şarj istasyonlarında 1 TL'den satışlar olacak. Böylece genel olarak tüm araçlar bataryalarını yaklaşık 50 liraya doldurabilecek.





RHG ENERTÜRK

RHG ENERTÜRK tüm istasyonlarında Kurban Bayramı'na özel yüzde 30 indirim sunuyor. DC şarj ücreti 7.42 TL/kWh, AC şarj ücreti 5.88 TL/kWh olarak belirlendi. Kampanya 2 Haziran'da başladı ve 9 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.





VOLTGO ENERJİ

Voltgo enerji de bayram için yaptığı kampanyada şarj ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulayacak. DC şarj ücreti 4.88 TL/kWh, AC şarj ücreti 3.50 TL/kWh olarak uygulanacak. Kampanya 6 Haziran - 9 Haziran 2025 saat 23:59'a kadar geçerli olacak.





ŞARJTAK