Bıçkın delikanlı olamayışın sancıları

Öykülerin ilk yayımlanma adresleri genellikle edebiyat-sanat dergileri olur. Buralarda yayınlanan öykülerin okuyuculardan ilgi görmesi halinde öykülerin kitap haline getirilmesi gündeme gelir. Bazı ünlü yazarların öykülerinin ölümlerinden sonra kitaplaştığı ve çok okunanlar arasında yer aldıkları da bir başka gerçek. Genç yazarlarımızdan Mustafa Aplay’ın daha önce “Post Öykü, Mahalle, Mektebi, Aşkar, Alandayız ve Budak gibi bazı dergilerde çıkan öyküleri (kitapta yer alan bir öyküsündeki isimden yola çıkılarak) “Neden Bıçkın Bir Delikanlı Olamadım” ismiyle KTB yayınları tarafından okuyucularla buluşturuldu.

15 öyküden oluşan kitaba ismini veren “Neden Bıçkın Bir Delikanlı Olamadım” öykü “bıçkın delikanlı” şeklindeki şair hitabından esinlenerek tasarlanmış. Aplay, buradan yola çıkarak “bıçkın delikanlı olamayanların” iç dünyalarına uzanıyor. Yazarın, öyküleri biraz da şiire yaklaşan bir ritimle, şiir sevgisinin öne çıktığı, o nedenle biraz da dünyayla uyumsuzluğun, yalnızlığın, kendini başarısız görmenin duygularını yansıtıyor. “Altıya Kadar” adlı öyküde bu durum iyice açığa çıkıyor; “Sınavdan çıktım. Yine olamadı ama umurumda değil artık. Böyle yaşanır mı ulan diye düşünüyorum başka bir düşüncem yok. Para kazanmak, evlenmek gibi şeyler artık çok gülünç geliyor. Eve dönüyorum, Çok bir beklenti yok zaten ama yine de bir umutla bakıyorlar yüzüme. Olmadı diyorum yine olmadı. Başlarını öne eğiyorlar ne yapsınlar üzülüyorlar. Bir tanesi de yine mi ulan deyip elindeki kumandayı duvara… Hep çok üzülmekten bunlar.”

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AŞK VE FUTBOL İKİLİSİ

Aplay’ın öykülerinde aşk ve futbol önemli bir yer tutmakta. Öykülerin gerçekçiliği okuyucuya, yazılanların genç yazarın yaşanmışlıklarından ortaya çıktığını hissettiriyor. Kitaptaki öykülerden biri olan “Cehennemde İki Devre” adlı öykü televizyonda izlenen Fenerbahçe, Manchester United karşılaşmasındaki anların hissettirdikleri ve ortam içindeki ruh halini yansıtmanın yanı sıra yaşam içinde olup bitenlere ve takıntı oluşturmuş başka şeylere uzanılıyor. “Düştüm Düştüm İşte Yuvarlak” isimli öyküde bir futbol takımındaki kaleciden yola çıkılarak özgürlük arayışı anlatılıyor. “Bir yuvarlağın içindeyim. Bir süre buradan çıkmam yasak. Duramam lan ben burada. Canım sıkılıyor.” “Falcao Tam Köşeye” isimli öykü de bir futbolcu üzerinden kurgulanmış. Öyküde yaşananla, arzulanan iç içe geçmiş durumda.Aplay’da futbol bir tutku gibi. Öykülerinin birçoğu dönüp dolaşıp futbolla ilişkilendiriliyor, köşesinden, bucağından futbola bulaşıyor.

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Aplay’ın kitapta yer alan öykülerinin birçoğu kısa öyküler ve sanki birbiriyle ilişkili bir roman gibi akıcılığa sahip.

Öykü sevenler için bu genç yazarın kitabı okunması tavsiye edilebilecek öykü kitaplarından biri.