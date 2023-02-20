'Bina sağlam mı' diye düşünmediler: Acil servise koştular

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O anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın talebiyle Kahramanmaraş’taki kamu binalarını incelemek üzere bölgeye giden İTÜ’lü profesörler, üniversite binasında incelemelerde bulundu. Çalışmanın ardından hekimlere bilgiyi İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Gençoğlu yaptı. Bir yandan ameliyat yapan hekimler, bir yandan Gençoğlu’nun yaptığı bilgilendirmeyi dinledi.
İşte o anlar:
Prof. Gençoğlu, "Arkadaşlar herkese geçmiş olsun, Allah kolaylık versin. Binada önemli hiçbir şey yok. Gayet sağlam. Araçta arabada duran çocuğunuz, aileniz varsa bu binada boş bir noktaya getirilebilir. Betonarme bir bina, kalın duvarlar var. Gördüğünüz hasarların hepsi gaz beton dediğimiz dönme duvarlar onlar bu şiddetteki depremde her binada olacak şeyler. Betonarme dediğimiz taşıyıcı duvarlarda çizik dahi yok. Dolayısıyla Maraş’ta karşılaşabileceğiniz en güvenli bina. Böyle bir binada sadece hastalarınıza odaklanın” bu sözleri söylerken, sağlık çalışanlarının endişeli gözler dinlediği görüldü.
O anlarda hastanenin acil servisinde bulunan İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ise, “Hem korkuyorlar hem insan kurtarmaya çalışıyorladı. Onların bir tas çorba bile bulamadan cansiperhane çalışmasını unutmamız mümkün değil. O kadar mükemmel ve harika insanlar, hepsinden Allah razı olsun” dedi.