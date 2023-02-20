'Bina sağlam mı' diye düşünmediler: Acil servise koştular

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın talebiyle Kahramanmaraş’taki kamu binalarını incelemek üzere bölgeye giden İTÜ’lü profesörler, üniversite binasında incelemelerde bulundu. Çalışmanın ardından hekimlere bilgiyi İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Gençoğlu yaptı. Bir yandan ameliyat yapan hekimler, bir yandan Gençoğlu’nun yaptığı bilgilendirmeyi dinledi.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından acil servisler doldu taştı. Pek çok sağlık çalışanı canını hiçe sayarak, binanın sağlam olup olmadığını düşünmeden hastalara müdahale etti. 7 Şubat akşamı saat 6 sularında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde çekilen bu görüntüler, oradaki hekim ve sağlık çalışanlarının hangi şartlarda çalıştığını gözler önüne serdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın talebiyle Kahramanmaraş’taki kamu binalarını incelemek üzere bölgeye giden İTÜ’lü profesörler, üniversite binasında incelemelerde bulundu. Çalışmanın ardından hekimlere bilgiyi İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Gençoğlu yaptı. Bir yandan ameliyat yapan hekimler, bir yandan Gençoğlu’nun yaptığı bilgilendirmeyi dinledi.

Prof. Gençoğlu, "Arkadaşlar herkese geçmiş olsun, Allah kolaylık versin. Binada önemli hiçbir şey yok. Gayet sağlam. Araçta arabada duran çocuğunuz, aileniz varsa bu binada boş bir noktaya getirilebilir. Betonarme bir bina, kalın duvarlar var. Gördüğünüz hasarların hepsi gaz beton dediğimiz dönme duvarlar onlar bu şiddetteki depremde her binada olacak şeyler. Betonarme dediğimiz taşıyıcı duvarlarda çizik dahi yok. Dolayısıyla Maraş’ta karşılaşabileceğiniz en güvenli bina. Böyle bir binada sadece hastalarınıza odaklanın” bu sözleri söylerken, sağlık çalışanlarının endişeli gözler dinlediği görüldü.